Los drones ganan protagonismo en las retransmisiones olímpicas

Tan rápidos como los esquiadores, los drones están muy presentes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, brindando imágenes espectaculares para las retransmisiones televisivas

Estos drones "de vista subjetiva" (FPV) están teniendo por primera vez un rol protagonista en la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos de Invierno (6-22 de febrero), persiguiendo a los esquiadores mientras se deslizan pendiente abajo o yendo al ritmo de los pilotos de bobsleigh, a más de 140 km/h, por una estrecha pista de hielo

Pilotados mediante un casco y un mando, ofrecen una visión de una precisión inédita, que los aficionados a los deportes de invierno conocen ya de anteriores competiciones de esquí o snowboard, dando un paso más allá respecto a los drones tradicionales

Olympic Broadcasting Services (OBS), que suministra las imágenes a las cadenas de televisión, los utiliza especialmente en la pista de hielo de Cortina d'Ampezzo. Eso les ahorra tener que instalar cámaras en cada curva

Los competidores de luge, bobsleigh y skeleton son por lo tanto seguidos por un dron pequeño en las primeras curvas, dando a los telespectadores la impresión de estar sentados justo detrás

En un lado de la pista, un excampeón de carrera de drones, el neerlandés Ralph Hogenbirk, es quien lleva el mando de control de estos aparatos

- Sin molestar -

¿Molestan esos drones a los deportistas? "No, no te fijas en ese tipo de cosas", asegura el alemán Felix Loch, triple campeón olímpico de luge y que disputa sus quintos Juegos

"Dan claramente imágenes diferentes, que están súper bien. Hay que decirlo, es algo realmente bueno lo que han hecho con esto", declaró Loch a SID, el servicio alemán de la AFP

La esquiadora alpina Emma Aicher, que lleva dos medallas de plata en estos Juegos Olímpicos, también opina que los drones no distraen: "Para nosotros, las imágenes que dan son realmente buenas. No me doy cuenta del dron, está muy lejos"

Yiannis Exarchos, patrón de OBS, indica que se ha trabajado con los propios deportistas para concebir el sistema: "No queríamos que les perturbara. Queríamos simplemente que les pusiera en valor", declaró el miércoles a los periodistas en Milán

- Quince aparatos -

El uso de drones con cámara se dio por primera vez en los Juegos de Invierno con motivo de Sochi 2014, en Rusia, mientras que la vista FPV se introdujo por primera vez en la cita de verano de París 2024, para ofrecer imágenes en directo de las pruebas de bicicleta de montaña

Quince drones pequeños FPV están en los Juegos de Milán-Cortina, según OBS, que los usa en diferentes deportes

La caída de un dron en 2015, a unos centímetros del esquiador austríaco Marcel Hirscher durante una etapa de la Copa del Mundo en Madonna di Campiglio, ralentizó su llegada

Desde entonces, la tecnología ha progresado mucho, destaca Exarchos, y ahora es posible "alcanzar con todo seguridad velocidades comparables a las de ciertos deportistas"

El ruido depende del tamaño de las hélices, que está condicionada a la velocidad que se requiera, según un experto que trabaja en estos Juegos Olímpicos y que prefiere no ser citado con su nombre por motivos de confidencialidad comercial

Cada dron se fabrica a medida de la misión y puede ser minúsculo: el más pequeño pesa menos de 250 gramos

El frío de las montañas complica la vida de estos aparatos, que ven gastadas pronto sus baterías, según otro piloto, que también pide anonimato por confidencialidad

"Hay que cambiar la batería constantemente, después de cada carrera", indica a la AFP