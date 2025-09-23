Los drones que cerraron el aeropuerto de Copenhague los manejó un "operador capacitado", según la policía

(Añade el comentario de Zelenski, más comentarios del jefe de policía y antecedentes en los párrafos 5-10; 14-18)

Por Stine Jacobsen

COPENHAGUE, 23 sep (Reuters) -

La policía danesa dijo el martes que los drones que sobrevolaron el principal aeropuerto del país parecían haber sido pilotados por "un operador capacitado" y añadió que no se había identificado a ningún sospechoso.

Los aeropuertos de Copenhague y Oslo, los dos más transitados de la región nórdica, permanecieron cerrados durante horas después de que se observaran drones en su espacio aéreo a última hora del lunes, dejando a decenas de miles de pasajeros varados al desviarse los vuelos.

"Hemos llegado a la conclusión de que se trataba de lo que llamaríamos un operador capacitado", dijo el martes a la prensa el comisario jefe de la policía danesa, Jens Jespersen, refiriéndose a los drones observados en Copenhague.

"Es un actor que tiene las capacidades, la voluntad y las herramientas para exhibirse de esta manera", dijo Jespersen, y añadió que era demasiado pronto para decir si los incidentes en Dinamarca y Noruega estaban relacionados.

SIN COMENTARIOS SOBRE LA PUBLICACIÓN DE ZELENSKI

La policía danesa no quiso hacer comentarios sobre una publicación en la red social X del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el que, sin aportar pruebas, afirmaba que Rusia estaba detrás de la violación del espacio aéreo de Copenhague.

"No puedo decir nada al respecto.

No es porque no quiera, es porque simplemente no lo sé", dijo Jespersen.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La embajada rusa en Copenhague no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios realizadas por teléfono y correo electrónico.

Alemania y otros países europeos han abierto en los últimos años investigaciones sobre repetidos vuelos de drones sobre infraestructuras críticas que levantaron sospechas de espionaje.

DRONES LLEGARON DESDE VARIAS DIRECCIONES Y LUEGO DESAPARECIERON El aeropuerto de Copenhague permaneció cerrado durante cuatro horas al verse dos o tres drones de gran tamaño volando en sus inmediaciones, según las autoridades, mientras que el aeropuerto de Oslo permaneció cerrado durante tres horas tras dos avistamientos, según la policía local.

Jespersen dijo que los drones en Dinamarca vinieron de varias direcciones diferentes, encendiendo y apagando sus luces, antes de desaparecer finalmente después de varias horas.

La policía estaba investigando múltiples hipótesis sobre el origen de los drones, incluida la de que pudieran haber sido lanzados desde barcos, dijo Jespersen.

El principal aeropuerto de Dinamarca está situado cerca de una concurrida ruta marítima por la que entran y salen buques del mar Báltico.

Copenhague desvió 31 vuelos a otros aeropuertos, lo que provocó un efecto dominó que retrasó o canceló unos 100 vuelos y afectó a unos 20.000 pasajeros, según dijo un portavoz a la prensa el martes.

En los últimos días se han producido una serie de perturbaciones en los aeropuertos europeos.

El pasado viernes, un

ciberataque

dejó fuera de servicio los sistemas de facturación y embarque suministrados por Collins Aerospace, una unidad de RTX, lo que afectó a las operaciones en el aeropuerto londinense de Heathrow y en los de Berlín y Bruselas. Durante el fin de semana y el lunes, las consecuencias siguieron afectando a los viajes en toda la región. (Información de Stine Jacobsen; edición de Terje Solsvik, Michael Perry, Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)