Los drones rusos alcanzan Járkov y causan 32 heridos, según las autoridades ucranianas

Por Vitalii Hnidyi

JÁRKOV, UCRANIA, 19 nov (Reuters) -

Drones rusos atacaron edificios de apartamentos en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, hiriendo a 32 personas, entre ellas dos niños, provocando incendios y obligando a decenas de residentes a huir de sus hogares, dijeron autoridades regionales.

Según la información preliminar, el ejército ruso lanzó 19 drones contra los distritos de Slobidskyi, Osnovianskyi y Nemyslianskyi después de medianoche, dijo el gobernador regional Oleh Siniehubov, que añadió que seis de los heridos habían sido hospitalizados.

Járkov, a unos 30 kilómetros de la frontera rusa, repelió a los soldados rusos en las primeras semanas de la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022 y desde entonces ha sufrido casi a diario ataques con misiles y drones contra barrios residenciales e infraestructuras.

Siniehubov dijo que 48 personas, entre ellas tres niños, fueron evacuadas de una escalera llena de humo de un edificio de varias plantas y que al menos 10 vehículos civiles, una casa residencial cercana, garajes, el tejado de una oficina y un supermercado resultaron dañados.

Las fotos publicadas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania mostraban que el ataque había destrozado escaparates y bloques de apartamentos, mientras los equipos de rescate guiaban a los residentes heridos junto a coches calcinados, que aún humeaban, y metal retorcido esparcido por un patio ennegrecido.

El alcalde de Járkov, Ihor Terejov, dijo que un dron impactó cerca de un centro de salud, hiriendo a un médico y dañando el edificio y los vehículos cercanos.

"Oí cómo se acercaba el Shahed (dron)... La onda expansiva me empujó literalmente al pasillo", dijo Danilo Bondarev, un estudiante de 22 años que vive en la tercera planta de uno de los edificios afectados.

"Es solo una zona residencial, aquí solo hay una escuela y una guardería, y no hay absolutamente nada más".

No hubo comentarios inmediatos de Rusia sobre los ataques.

Ambos bandos niegan haber atacado a civiles en la guerra, pero miles de ellos han muerto en los casi cuatro años de conflicto, la gran mayoría ucranianos.

(Información dede Vitalii Hnidyi en Járkov, Oleksandr Kozhukhar en Kiev, Ronald Popeski en Winnipeg y Lidia Kelly en Melbourne; redactado por Ron Popeski y Lidia Kelly; Edición de Bill Berkrot y Raju Goplalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)