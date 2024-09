Los drones ucranianos apuntan a moscú y provocan la suspensión de más de 30 vuelos

10 sep (Reuters) - Las autoridades rusas informaron el martes de que derribaron al menos 15 drones en los alrededores de Moscú durante la noche, en una oleada de ataques que incendiaron edificios residenciales, mataron a una mujer y obligaron a suspender más de 30 vuelos en la capital.

También se derribaron más de 60 drones sobre la región suroccidental rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, y la región de Lipetsk, en el sur de Rusia, según informaron los gobernadores regionales. No se registraron daños ni víctimas. La industria ucraniana de aviones no tripulados ha crecido rápidamente y Kiev ha intensificado sus ataques con drones contra infraestructuras energéticas, militares y de transporte rusas. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que al menos 15 drones habían sido derribados en los alrededores de Moscú, y que se habían enviado equipos de emergencia a varios lugares de la región y cerca del aeropuerto de Zhukovo y del distrito de Domodedovo, donde se encuentra uno de los aeropuertos más grandes de Moscú.

La agencia rusa RIA informó de que tanto el aeropuerto de Domodedovo como el de Zhukovo quedaron cerrados al tráfico aéreo tras la suspensión de más de 30 vuelos nacionales e internacionales en ellos y en otros aeropuertos que prestan servicio a la capital rusa.

Los ataques nocturnos con drones causaron daños en al menos dos rascacielos del distrito de Ramenskoye, en la región de Moscú, e incendiaron varios pisos, según informó en Telegram el gobernador de Moscú, Andrei Vorobiov.

Una mujer de 46 años murió y tres personas resultaron heridas en Ramenskoye, dijo Vorobyov. Añadió que 43 personas fueron evacuadas a centros de alojamiento temporal.

El distrito de Ramenskoye, a unos 50 kilómetros al sureste del Kremlin, tiene una población de alrededor de un cuarto de millón de habitantes, según datos oficiales.

Los canales rusos de Telegram SHOT y Baza, próximos a los servicios de seguridad rusos, publicaron vídeos con llamas que salían de un edificio residencial de varias plantas, afirmando que cinco pisos habían quedado destruidos en el ataque con drones en el distrito de Ramenskoye. Las autoridades de la región de Tula, vecina de la de Moscú por el norte, declararon a la agencia estatal rusa de noticias que los restos de un dron cayeron sobre una instalación de combustible y energía, pero que el "proceso tecnológico" de la instalación no se vio afectado. Los ataques del martes siguen a una avalancha de drones lanzados por Ucrania a principios de septiembre contra instalaciones energéticas y eléctricas de Rusia, principalmente. Los ataques se producen en un momento crítico de la guerra, en el que Rusia está llevando a cabo una ofensiva en el este de Ucrania mientras sigue luchando por expulsar a las fuerzas de Kiev que rompieron su frontera occidental en una incursión sorpresa en agosto.

Las autoridades rusas no suelen revelar el alcance total de los daños infligidos por los ataques ucranianos. Reuters no pudo verificar las informaciones de forma independiente. No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania. Ambas partes niegan haber atacado a civiles. Ucrania ha estado presionando a Estados Unidos para que le permita utilizar armas más potentes suministradas por Occidente para infligir mayores daños dentro de Rusia y mermar la capacidad de Moscú para continuar sus ataques contra Ucrania, país que invadió en febrero de 2022.

(Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Lincoln Feast y Michael Perry; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters