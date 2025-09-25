Los drones vuelven a perturbar los aeropuertos daneses, Rusia niega su implicación

(Agrega detalles, contexto y citas)

COPENHAGUE, 25 sep (Reuters) - Dinamarca dijo el jueves que las incursiones de drones durante la noche, que obligaron a cerrar de forma breve dos aeropuertos y afectaron a instalaciones militares, son ataques híbridos destinados a sembrar el miedo, aunque las autoridades no pudieron identificar a los autores.

El incidente, el segundo en dos días solo en Dinamarca, forma parte de lo que algunos funcionarios europeos consideran un patrón de perturbaciones rusas que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del espacio aéreo europeo en un momento de fuertes tensiones entre Moscú y la OTAN.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que habló con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre las incursiones de drones y coincidieron en que deben trabajar juntos para garantizar la seguridad.

La embajada rusa en Copenhague rechazó como "absurdas" las especulaciones sobre la implicación de Moscú en las incursiones danesas.

Polonia derribó presuntos drones rusos en su espacio aéreo el 10 de septiembre. Las autoridades danesas indicaron el jueves que decidieron no derribar ninguno de los drones en su espacio aéreo por razones de seguridad, pese a las perturbaciones causadas al tráfico aéreo.

"Desde luego, no parece una coincidencia. Parece sistemático. Es lo que yo definiría como un ataque híbrido", declaró en rueda de prensa el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, quien añadió que Dinamarca no se enfrenta a ninguna amenaza militar directa.

Las incursiones nocturnas obligaron al aeropuerto de Aalborg, utilizado para vuelos comerciales y militares, a cerrar durante tres horas, mientras que el de Billund, el segundo más grande del país, estuvo cerrado durante una hora, según la policía. Ambos reabrieron el jueves por la mañana.

También se vieron drones cerca de los aeropuertos de Esbjerg y Sonderborg, así como en la base aérea de Skrydstrup, sede de los cazas F-16 y F-35 de Dinamarca, y sobre una instalación militar en Holstebro, confirmó la policía. Todos ellos están situados en la región de Jutlandia occidental.

