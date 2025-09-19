Los dueños del Atlético de Madrid negocian la venta de una participación mayoritaria a Apollo

Por Andrés Gonzalez y Amy-Jo Crowley

LONDRES, 19 sep (Reuters) -

Los propietarios del Atlético de Madrid están en conversaciones avanzadas para vender una participación mayoritaria en el club de fútbol español de primera división a Apollo Global Management, según tres personas con conocimiento de la operación.

La empresa estadounidense podría hacerse con el control del club adquiriendo parte de las participaciones que poseen el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, y su presidente, Enrique Cerezo, dijo una de las fuentes.

También podría comprar acciones del fondo de inversión Ares Management, según una segunda fuente.

Apollo podría no obtener una participación mayoritaria al principio, pero se espera que la obtenga en una fase posterior de la operación, dijo una tercera fuente, que añadió que se espera que los directivos se queden y que los propietarios solo vendan parte de sus acciones.

La operación supondría una nueva incursión en el mundo del deporte de empresas de capital riesgo, atraídas por sus fuentes de ingresos estables y predecibles. El periódico español Expansión adelantó la información indicando que las conversaciones se referían a la venta de una participación mayoritaria, y añadiendo que la transacción valoraría el club en 2500 millones de euros (US$2900 millones).

Las tres fuentes, que advirtieron que las negociaciones podrían fracasar, hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones son confidenciales.

Apollo y Ares no quisieron hacer comentarios. Gil Marín y Cerezo tampoco quisieron hacer comentarios a través de un representante.

Los tres inversores poseen alrededor del 70% del club a través de Atlético Holco. El resto es propiedad del grupo naviero y energético Quantum Pacific, según la página web del club.

Un representante de Quantum Pacific no estaba disponible de momento para hacer comentarios.

Apollo tiene tres meses de exclusividad, hasta mediados de octubre, para invertir en el club, dijo una de las personas.

El Atlético de Madrid ha dicho que necesitaría realizar una ampliación de capital de al menos 60 millones de euros para invertir en la plantilla y construir proyectos deportivos y de ocio en torno a su estadio Metropolitano de Madrid.

Ha señalado que incorporaría nuevos socios para invertir capital.

Apollo, que cotiza en la bolsa de Nueva York y gestiona activos por valor de más de US$800.000 millones, tiene previsto lanzar un vehículo de inversión deportiva por valor de US$5000 millones, según ha informado el Financial Times.

Se espera que el mercado mundial del patrocinio deportivo alcance los US$115.000 millones en 2025 y, al ritmo de crecimiento actual, superará los US$160.000 millones en 2030, según la consultora PwC.

(US$1 = 0,8490 euros)

(US$1 = 0,8494 euros) (Información de Andrés González y Amy-Jo Crowley en Londres; edición de Anousha Sakoui y Edwina Gibbs; edición en español de Paula Villalba)