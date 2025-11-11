Los Duffer defienden el estreno en cines del final de 'Stranger Things': "En streaming no hay esa experiencia colectiva"

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

En 2016 llegaba a Netflix la serie que se convertiría en uno de los grandes éxitos no solo de la plataforma, sino de la era del streaming: 'Stranger Things'. Ahora, casi una década después, la ficción creada por Matt y Ross Duffer presenta su quinta y última temporada, cuyo estreno estará dividido en tres partes, con los cuatro primeros episodios aterrizando en la plataforma el 27 de noviembre, los tres siguientes el 26 de diciembre y el último, el 1 de enero de 2026.

Precisamente, ese capítulo final será proyectado también en cines, siendo la primera vez en la historia de Netflix que una de sus series originales se estrene en la gran pantalla. "Es algo con lo que hemos soñado durante mucho tiempo, así que estamos muy emocionados", asegura Ross Duffer en una entrevista concedida a Europa Press en la que los creadores defienden a capa y espada el estreno en cines del último episodio, que tendrá una duración propia de un largometraje y con el que la compañía de la ene roja romperá su regla de oro.

"Y nunca tuvo sentido hasta que se nos ocurrió este patrón de lanzamiento para la temporada final y que el episodio final fuese independiente, porque queremos que la gente lo experimente realmente por primera vez junto con un montón de fans", explican, señalando que en streaming no hay esa "experiencia colectiva", oportunidad que querían dar a los espectadores.

"Creo que es increíble", expresa Gaten Matarazzo, uno de los protagonistas de la serie que han formado parte de la misma desde su primera entrega, revelando que habían esperado que se llegara a ese estreno en cines desde que empezaron a rodar la temporada 5. "Estamos muy contentos de que Matt y Ross se hayan esforzado tanto para que se hiciera realidad. Estamos deseando verlo. Tiene mucho sentido. La serie ha sido muy cinematográfica y ha ido construyendo un evento increíblemente grande con la última temporada. Así que creo que es muy apropiado", observa el actor que da vida al risueño Dustin.

En cuanto a qué se siente al concluir un viaje que ha llevado casi diez años, envueltos como han estado en la promoción de la última temporada, ni los creadores ni los protagonistas acaban de asimilarlo. "No creo que realmente hayamos asimilado el final, porque seguimos haciendo entrevistas como esta y hablando de ello, viéndonos unos a otros...", apunta Finn Wolfhard. "Probablemente no deberíamos estar aquí... Probablemente deberíamos estar editando o terminando nuestra música y demás", valora Matt Duffer.

"Así que todavía no se ha asimilado del todo. Nos llevará un tiempo, pero ha sido muy emotivo. Diría que es agridulce. Por un lado, estás emocionado por pasar a contar nuevas historias, pero por otro, hay una parte de ti que lamenta dejarlo atrás", expone el realizador.

TODO LO BUENO SE ACABA

En cuanto al esperado desenlace, y la enorme expectativa generada entre millones de fans, los Duffer confían en que "sea satisfactorio" para los seguidores de la serie. "Tiene mucha acción, diría que más que cualquier otra temporada, tiene la mayor escala, con diferencia, el mayor número de efectos visuales, pero también creo que, al ser la última temporada, estos personajes están llegando al final de su viaje, es el final de lo que ha sido una larga historia de paso a la madurez, creo que es... sin duda la más emotiva, emotiva y agridulce, probablemente", reflexiona Matt Duffer.

"Todo lo bueno se acaba", sentencia por su parte Caleb McLaughlin, tras ser conminado a describir la última temporada en una sola frase. "¿Qué le diría a mi yo de diez años?", tras reflexionarlo un momento, el actor lo tiene claro: "Le diría que sea él mismo, que no pasa nada. Sí, al final verás que merece la pena, que todo forma parte de las experiencias de la vida y que no hay que castigarse demasiado".

"Yo le diría que no hay que precipitarse. Es como si sucediera en un abrir y cerrar de ojos y luego todo hubiera terminado. Así que simplemente hay que estar presente", aporta Noah Schnapp, mientras que Gatarazzo añade que él probablemente estaría más interesado en preguntar cosas a su yo del pasado que en decirle nada concreto.

EL FUTURO DE LA FRANQUICIA

Desde su concepción, 'Stranger Things' bebió de diversas influencias, como el cine de Steven Spielberg o las novelas de Stephen King. Al ser preguntados sobre si creen que su ficción resistirá el paso del tiempo e inspirará a otros como lo hicieron estas, los creadores se muestran cautelosos.

"Nunca se sabe hasta que pasa el tiempo, así que ya veremos, pero, bueno, seguimos aquí diez años después hablando de esto. Así que es genial que hayamos tenido fans que nos hayan acompañado todo este tiempo", valora Ross Duffer, señalando que la serie sigue atrayendo nuevos fans. "Siempre es difícil saber qué resistirá el paso del tiempo, pero sin duda esperamos que así sea", expone.

En todo caso, y a pesar de que la quinta temporada represente un final, los Duffer no se despiden definitivamente de 'Stranger Things' ya que, tras esta quinta temporada, la franquicia seguirá expandiéndose. "Tenemos una idea desde hace años", señalan, expresando también su entusiasmo por la serie de animación. De hecho, recientemente ha salido a la luz el tráiler de 'Tales from 85' ('Historias del 85'), spin-off en clave de animación que llegará en 2026 con una historia ambientada entre los eventos de las temporadas 2 y 3.

"Creemos que hay muchas más historias que contar dentro de ese universo", aseguran los realizadores, aunque dejando claro que también están emocionados "por contar diferentes historias".

Además del regreso de los ya mencionados Wolfhard, Matarazzo, McLaughlin y Schnapp, retoman sus papeles de anteriores entregas Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman y Jamie Campbell Bower, entre otros. El elenco de la quinta temporada de 'Stranger Things' cuenta además con Linda Hamilton como nuevo fichaje.