Los Eagles deben decidir si el coordinador ofensivo Kevin Patullo es el adecuado para el puesto

FILADELFIA (AP) — Echa un vistazo a las transacciones en la NFL y podrías ver tantos coordinadores despedidos como movimientos que involucran a jugadores.

Este fin de semana, Las Vegas despidió al coordinador ofensivo Chip Kelly y los Giants de Nueva York cesaron al coordinador defensivo Shane Bowen.

Aunque apoyar que alguien pierda su trabajo puede ser de mal gusto, ha sido parte del ADN de los aficionados al deporte desde siempre, y el lunes, algunos fanáticos de los Eagles esperaban que el coordinador ofensivo Kevin Patullo se uniera a la lista de entrenadores despedidos después de uno de los peores colapsos en la historia de la franquicia.

Otra opción que podría calmar el descontento: despojar a Patullo de sus responsabilidades de mandar las jugadas. O cualquier movimiento que asegure que Patullo nunca tome una decisión significativa en la ofensiva después de que los Eagles se quedaran de brazos cruzados en Dallas y vieran cómo una ventaja de 21-0 se convertía en una derrota de 24-21 el domingo.

Los Eagles (8-3) no pueden correr con el balón. No pueden obtener producción de sus receptores élite durante los 60 minutos completos. Jalen Hurts ha sido el blanco de críticas anónimas dentro de la organización en parte porque sigue las llamadas de Patullo, y Patullo solo sigue el plan de juego y la estrategia del entrenador Nick Sirianni, mientras las posibilidades de los Eagles de repetir el Super Bowl parecen cada vez más condenadas.

Sirianni dejó claro el lunes que no ha considerado hacer un cambio con Patullo.

"Siento que tenemos a las personas adecuadas", dijo Sirianni. "Como jugadores, como entrenadores, que han tenido éxito. Todos estamos buscando respuestas para hacerlo más consistente".

Después de construir esa ventaja de 21-0 en tres posesiones, los Eagles solo lograron un primer down más hasta el cuarto período. La última vez que los Eagles desperdiciaron una ventaja de 21 puntos y perdieron fue en el primer juego de Andy Reid como entrenador en 1999 (lideraban 21-0 en una derrota 25-24 ante Arizona). En sus series después de ir adelante por tres touchdowns, tuvieron cuatro despejes consecutivos, un gol de campo fallido, un balón suelto y un despeje. Tuvieron 14 penalizaciones para 96 yardas.

Alguien suele pagar en la NFL por este tipo de ineptitud. Sirianni degradó al coordinador defensivo Sean Desai a finales de la temporada 2023 antes de que finalmente fuera despedido. Así que el precedente está ahí. Es solo cuestión de cuándo Sirianni aprieta el gatillo antes de que la ofensiva, que combinó para anotar 26 puntos en los dos juegos anteriores, ambas victorias, no pueda salir de su bache y le cueste a los Eagles en la postemporada.

"Siempre estamos buscando respuestas", dijo Sirianni. "Nunca estamos en asignar culpas. Se trata de buscar respuestas".

Está funcionando

La defensiva tuvo sus momentos mientras intentaba valientemente mantener una ventaja de 21 puntos mientras Hurts y la ofensiva entraban en hibernación. Zack Baun recuperó un balón suelto, Reed Blankenship tuvo una intercepción en la zona de anotación, y hubo una buena detención en cuarta oportunidad con los Cowboys en la zona roja al final del juego.

Dak Prescott aún lanzó para 354 yardas contra la unidad de Vic Fangio, que solo pudo hacer tanto para evitar la derrota.

Necesita ayuda

Ver arriba. Si la ofensiva no mejora, los Eagles no repetirán como campeones del Super Bowl.

