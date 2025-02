Los EAU empiezan a planificar los corredores aéreos para taxis aéreos y drones de carga que transformarán el transporte urbano

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 13, 2025--

Los EAU han emprendido un paso audaz hacia la redefinición del transporte urbano con el inicio de la cartografía de corredores aéreos y el desarrollo de un marco normativo para taxis aéreos y drones de carga pilotados y autónomos. Esta iniciativa transformadora supone un gran avance en la misión del país de liderar el futuro de la movilidad. A través de una asociación estratégica entre la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, por sus siglas en inglés) y las entidades del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (ATRC, por sus siglas en inglés), Instituto de Innovación Tecnológica (TII, por sus siglas en inglés) y ASPIRE, los EAU están en vías de remodelar la forma en que las personas y las mercancías se mueven por los espacios urbanos.

UAE Begins Mapping Air Corridors for Air Taxis and Cargo Drones to Transform Urban Transportation (Photo: AETOSWire)

Gracias a los corredores aéreos y reglamentos que se definirán en los próximos 20 meses, este esfuerzo pionero demuestra el compromiso inquebrantable de los EAU con el despliegue de soluciones de transporte seguras, avanzadas y sostenibles que no solo aliviarán la congestión, también establecerán un punto de referencia mundial para los futuros sistemas de movilidad urbana. Estas rutas conectarán aeropuertos internacionales clave y lugares emblemáticos de los EAU, y se ampliarán para garantizar la integración perfecta de taxis aéreos pilotados y autónomos y drones de carga en los paisajes urbanos del país.

Su excelencia Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la GCAA, declaró: «La cartografía de corredores aéreos para taxis aéreos pilotados y autónomos y drones es un hito crucial que permitirá una implementación perfecta de la Movilidad Aérea Avanzada en la infraestructura de los EAU. Esta iniciativa garantiza la adopción segura y eficiente de la movilidad aérea, aportando soluciones transformadoras al transporte urbano y allanando el camino hacia un futuro más inteligente y conectado».

El enfoque con visión de futuro de los EAU en materia de transporte urbano contará con el apoyo de la experiencia de TII en la gestión del espacio aéreo, lo que garantizará la integración segura de taxis aéreos pilotados y autónomos y drones de carga en los entornos urbanos. Estos nuevos corredores aéreos ofrecerán soluciones innovadoras para el transporte de pasajeros y mercancías, lo que reducirá la presión sobre las redes viarias tradicionales y mejorará la conectividad.

El Dr. Najwa Aaraj, director ejecutivo de TII, señaló: «Esta colaboración transformadora con la GCAA está remodelando el futuro del transporte urbano. Al avanzar en la gestión del espacio aéreo e integrar taxis aéreos pilotados y autónomos y drones de carga, estamos mejorando la conectividad urbana, pero también impulsando soluciones de movilidad sostenibles y accesibles que beneficiarán a las generaciones futuras».

Stephane Timpano, de ASPIRE, declaró: «Abordar los desafíos que plantea la movilidad urbana en tiempo real mediante soluciones innovadoras como los taxis aéreos y los drones es un gran paso adelante. Esta iniciativa apoya directamente el crecimiento económico sostenible mediante la creación de un sistema de transporte flexible y diverso que reduce la presión sobre las infraestructuras urbanas y fomenta ciudades más inteligentes y resilientes».

El acuerdo se anunció durante la Cumbre Mundial de Gobiernos de 2025.

Se entiende por Movilidad Aérea Avanzada (MAA) al uso de aeronaves automatizadas en entornos urbanos y suburbanos para ofrecer soluciones innovadoras de transporte de personas y mercancías. Con el TII a la cabeza del desarrollo de los aspectos técnicos de la MAA y ASPIRE centrado en la creación de una red de partes interesadas, incluidos reguladores, líderes del sector e investigadores, esta colaboración tiene la intención de establecer un marco normativo completo que garantice la seguridad y la eficiencia operativa.

El Profesor Enrico Natalizio, investigador jefe del Centro de Investigación de Robótica Autónoma del TII, comentó: «En el TII estamos desarrollando algoritmos avanzados de control, visión y comunicación impulsados por IA para sistemas autónomos que permiten la toma de decisiones en tiempo real para taxis aéreos y drones. Una vez dominada esta tecnología, estamos en condiciones de proponer metodologías para el diseño de corredores de MAA que optimicen las rutas, garanticen que se evitan las colisiones y se integren a la perfección con el espacio aéreo urbano, lo que supone un paso clave hacia una movilidad aérea autónoma eficiente y segura en entornos urbanos complejos».

Junto con la GCAA, estas entidades se encargarán de definir la normativa del espacio aéreo y desarrollarán sistemas de gestión del espacio aéreo, convirtiendo a los EAU en un referente mundial de la movilidad urbana avanzada.

