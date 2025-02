Los EAU lanzan la navegación sin GPS de última generación y el control de vuelo seguro para reforzar la seguridad aérea

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 18, 2025--

A medida que las tecnologías de doble uso impulsan cada vez más las economías de escala en todo el mundo, ADASI, líder en la fabricación de sistemas UAV, anunció la implementación de dos tecnologías avanzadas de vuelo autónomo por parte de Abu Dhabi's VentureOne: Perceptra, una nueva tecnología de navegación sin GPS de vanguardia, y Saluki, una tecnología de control de vuelo de alta seguridad para sistemas autónomos.

Estas tecnologías, que desarrolló el Instituto de Innovación Tecnológica, están diseñadas para poder ofrecer operaciones no solo seguras, sino también resistentes incluso en los entornos más difíciles. Se optimizaron para los fabricantes de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) y ahora ofrecen una mayor resistencia, precisión y seguridad para las operaciones aéreas autónomas. El acuerdo entre VentureOne, ADASI y TII se formalizó en IDEX 2025, la feria de defensa más importante de Oriente Medio, en la que se presentaron Saluki y Perceptra.

La tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) fue durante mucho tiempo un pilar fundamental de la navegación, sirviendo de apoyo para aplicaciones que van desde el uso cotidiano de los teléfonos inteligentes hasta las operaciones militares y de defensa que son de suma importancia. Sin embargo, esta dependencia generalizada del GPS expuso ciertas vulnerabilidades que pueden explotarse a través de técnicas como la interferencia y la suplantación de identidad. La interferencia se produce cuando las señales de la misma frecuencia saturan los receptores GPS e impiden un seguimiento preciso de la ubicación; por otro lado, la suplantación consiste en transmitir señales falsas para engañar a los receptores y que calculen posiciones u horas incorrectas. Estas vulnerabilidades suponen riesgos importantes en ciertos sectores que dependen de una navegación precisa, como los drones autónomos, la aviación comercial y las aeronaves militares.

En defensa y seguridad, las señales de GPS que se encuentran comprometidas pueden afectar el éxito de la misión y la seguridad del personal, mientras que en aviación, los errores que se producen en la navegación pueden provocar desviaciones de la trayectoria de un vuelo e interrupciones operativas; informes que tienen a la industria de la aviación y a reguladores internacionales como IATA y el regulador europeo EASA en busca de soluciones urgentes para solucionar las interferencias de GPS, de acuerdo con un informe de Reuters en 2024.

Para sistemas autónomos, como los drones y los vehículos de conducción autónoma, la incapacidad de mantener un posicionamiento preciso puede crear riesgos de seguridad, particularmente en entornos que son dinámicos o de alto riesgo, desde la aviación hasta la defensa. A medida que aumenta el uso de sistemas que dependen del GPS, es cada vez más importante la necesidad de contar con soluciones de navegación alternativas y resistentes. Perceptra y Saluki superan muchos de los numerosos retos que se presentan en la actualidad con la navegación avanzada basada en visión, ofreciendo un rendimiento fiable y resistente.

La Dra. Najwa Aaraj, Directora Ejecutiva de TII, manifestó lo siguiente: "Perceptra, con sus capacidades sin GPS, y Saluki, con su sofisticada arquitectura Zero Trust, representan un importante salto en la navegación autónoma con un gran potencial para transformar múltiples sectores. Estas tecnologías se pueden aplicar ampliamente en el mundo real: desde la seguridad de los viajes en vuelos comerciales y las misiones de búsqueda y rescate con una navegación precisa, hasta permitir una logística urbana que sea eficiente con drones para entregas en ciudades densamente pobladas. Su capacidad de adaptación también los hace inestimables en defensa, garantizando operaciones que sean seguras y resistentes, incluso en los entornos más difíciles. Esta colaboración refleja nuestro compromiso con el desarrollo de tecnologías avanzadas de doble uso que sirvan no solo a las necesidades civiles, sino también a las de defensa, al tiempo que posicionan a los EAU como líderes en sistemas autónomos de próxima generación".

Perceptra es un sistema basado en la visión que garantiza una navegación fiable sin GPS; esto les permite a las plataformas aéreas operar en entornos sin GNSS. Ofrece un reaseguramiento visual, pocos errores de navegación y fácil integración en plataformas de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica.

Saluki es un controlador de vuelo y ordenador de misión seguro y de alto rendimiento con arquitectura Zero Trust. Gracias a que es compatible con PX4, sus funciones Gen AI y su potencia de cálculo de 300 TOPS, admite la gestión de múltiples vehículos para aplicaciones de defensa que son de misión crítica.

"En ADASI, integramos solo las tecnologías más avanzadas y probadas en el campo para poder garantizar que nuestros UAV operen con una precisión, resistencia y seguridad inigualables, incluso en los entornos de mayor dificultad", dijo Juma Al Kaabi, CEO de ADASI. "Perceptra y Saluki proporcionan exactamente lo que necesitan los UAV de próxima generación: una navegación segura e independiente del GPS y un control de misión potenciado por IA".

"La misión de VentureOne es garantizar que la investigación de vanguardia se convierta en realidad para tener un impacto positivo y así poder transformar las industrias", dijo Reda Nidhakou, CEO en funciones de VentureOne. "Saluki y Perceptra son solo dos de las muchas innovaciones que están llegando y que ayudarán a garantizar la realización de operaciones con drones que sean más resistentes y seguros en diferentes sectores, empezando por el de defensa. Estamos trabajando en lograr una cartera más completa de autonomía aérea y seguridad que desempeñará un papel fundamental en las futuras operaciones con drones".

La semana pasada, TII anunció su colaboración con la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, por sus siglas en inglés) para apoyar los esfuerzos reguladores mediante el desarrollo de metodologías avanzadas para el diseño de corredores aéreos. El objetivo de estas metodologías es optimizar las rutas de vuelo y reducir el riesgo de incidentes aéreos en espacios aéreos urbanos complejos, garantizando una navegación segura y eficaz para los drones que funcionan como taxi, tanto con piloto como autónomos. Estos esfuerzos, junto con Perceptra y Saluki, refuerzan la visión de Abu Dabi de liderar la navegación de próxima generación y la autonomía impulsada por la IA.

Tanto VentureOne como TII forman parte del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (ATRC, por sus siglas en inglés), que supervisa el ecosistema de investigación y desarrollo de Abu Dabi para avanzar en tecnologías transformadoras que tienen un impacto mundial. ADASI forma parte del Grupo EDGE, un conglomerado de tecnología avanzada y defensa.

