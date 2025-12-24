Los ejércitos de Tailandia y Camboya dialogan para reanudar el alto el fuego

BANGKOK/PHNOM PENH, 24 dic (Reuters) -

Altos cargos militares de Tailandia y Camboya iniciaron conversaciones el miércoles, dijeron ambos países, días después de que los vecinos acordaron discutir la reanudación de un alto el fuego después de 16 días de feroces enfrentamientos fronterizos que han matado al menos a 86 personas.

Las conversaciones tienen lugar dos días después de una reunión especial en Kuala Lumpur de los ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático convocada para tratar de salvar una tregua mediada por primera vez por Malasia, que preside la ASEAN, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de una ronda anterior de enfrentamientos en julio.

El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, el contraalmirante Surasant Kongsiri, dijo que la reunión del miércoles del Comité General de Fronteras duraría tres días y podría allanar el camino para un acuerdo.

Las conversaciones se celebraron en un puesto de control fronterizo en el extremo sur de la frontera de 817 kilómetros.

"Si la reunión de la secretaría se desarrolla sin problemas y conduce a un acuerdo, se celebrará una reunión entre los ministros de Defensa de ambos países el 27 de diciembre", dijo Surasant a la prensa.

La portavoz del Ministerio de Defensa camboyano, Maly Socheata, dijo que las conversaciones comenzaron a las 16.30 hora local (0930 GMT), dirigidas por generales de ambas partes.

ENFRENTAMIENTOS CONTINUADOS

Camboya y Tailandia se han acusado mutuamente de agresión y violaciones del alto el fuego reforzado; se han disputado encarnizadamente durante décadas.

En el periodo previo a las conversaciones del miércoles, Tailandia y Camboya han seguido enfrentándose, con ambos bandos combatiendo en múltiples puntos desde principios de diciembre, que se extienden desde regiones boscosas cercanas a Laos hasta las provincias costeras del golfo de Tailandia.

Al menos 21 civiles han muerto en Camboya desde los combates, y más de medio millón de personas han sido desplazadas, según las autoridades nacionales. En Tailandia, al menos 65 personas han perdido la vida y más de 150.000 han sido evacuadas de sus hogares.

El Ministerio de Defensa de Camboya acusó el miércoles a Tailandia de utilizar aviones de combate para lanzar bombas en su provincia fronteriza de Banteay Meanchey, calificando las acciones de "brutales" e indiscriminadas.

Tailandia, por su parte, dijo que su vecino siguió disparando armas pesadas contra zonas civiles de la provincia de Sa Kaeo el miércoles, lo que provocó que los efectivos tailandeses tomaran represalias.

