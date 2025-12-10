Los embajadores de la UE aprueban la eliminación progresiva de las importaciones de gas ruso

BRUSELAS, 10 dic (Reuters) - Los embajadores de los países de la Unión Europea han dado luz verde este miércoles al plan del bloque para eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso para finales de 2027, según ha declarado un portavoz de la presidencia danesa de la UE, despejando así uno de los últimos obstáculos legales antes de que la prohibición pueda convertirse en ley.

La UE llegó la semana pasada a un acuerdo sobre una ley para cortar los lazos con Rusia,

el que fuera el principal proveedor de gas de Europa, tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

Según el acuerdo, la UE pondrá fin a las importaciones de gas natural licuado ruso a finales de 2026 y de gas por gasoducto a finales de septiembre de 2027.

La prohibición del gas ruso aún debe aprobarse formalmente en una reunión de ministros de los países de la UE y por el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.

El Parlamento votará la próxima semana, mientras que se espera que los ministros de la UE aprueben formalmente la prohibición a principios del año próximo. Los responsables de la UE esperan que ambos aprueben el acuerdo con una cómoda mayoría, a pesar de la oposición de Hungría y Eslovaquia. (Información de Kate Abnett; edición de Louise Breusch Rasmussen; edición en español de María Bayarri Cárdenas)