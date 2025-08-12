Los embalses almacenan 35.789 hm3 y están al 63,9% de su capacidad, 9,9 puntos por encima que en 2024

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La reserva hídrica almacena 35.789 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 63,9% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. Aunque los embalses han pedido 1007 hm3 en una semana, o lo que es lo mismo, el 1,8% de su capacidad, se encuentran 9,9 puntos por encima que en estas mismas fechas en 2024, cuando la reserva estaba al 55,4%.

Las Cuencas internas del País Vasco siguen encabezando la lista ya que están al 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (75,3%), el Cantábrico Occidental (70,6%), el Miño-Sil (78%), el Duero (72,8%), el Tajo (72,7%), el Guadiana (62,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (78,6%), el Ebro (67,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (75,9%).

Por debajo del 60% están Galicia Costa (55,8%), Guadalete-Barbate (46,6%), el Guadalquivir (48,8%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,9%), el Júcar (54,9%) y el Segura (27,5%). Transición Ecológica ha señalado que las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España durante esta semana. La máxima se ha producido en Cuenca con 3,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por vertientes, la atlántica está el 64,9% y la mediterránea, al 60,5%.