Los Emiratos Árabes Unidos donan 2700 millones más en contratos de compraventa industriales e invitan a los inversores globales a aprovechar los incentivos

Su Excelencia, el Doctor Sultán Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnologías Avanzadas, anunció hoy 2700 millones en contratos de compraventa para el sector industrial de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en una iniciativa para potenciar la fabricación local, fortalecer las cadenas de suministro y atraer a inversores internacionales.

His Excellency Dr Sultan Al Jaber UAE Minister of Industry and Advanced Technology (Photo: AETOSWire)

En el discurso pronunciado en el segundo foro Make it in the Emirates, el Doctor Al Jaber afirmó que el nuevo conjunto de oportunidades de adquisición se sumaría a los contratos de compraventa del foro anterior.

“Uno de los logros clave del foro del año pasado fue que varias empresas nacionales líderes anunciaron su intención de invertir 29,900 millones de dólares durante la próxima década para comprar 300 productos de fabricantes locales”, señaló Su Excelencia el Doctor Al Jaber.

“Tengo el agrado de compartir con ustedes que, solo en el primer año, se ha implementado el 28 por ciento de estos contratos de compraventa por un valor total de 8400 millones de dólares”.

Su Excelencia el Doctor Al Jaber anunció además planes para más de 30 nuevos proyectos industriales, que representan inversiones por 1600 millones de dólares.

“Estos proyectos incluyen iniciativas pioneras, como el establecimiento de la primera planta de producción de hidrógeno por electrólisis en los EAU”, agregó.

También se anunciaron 1630 millones de dólares en soluciones de financiamiento para el sector industrial, junto con 5000 empleos para ciudadanos de los EAU en la industria en el marco del Programa para industriales.

Finalizó Su Excelencia el Doctor Al Jaber: “Invito a todos los asistentes y participantes a explorar a lo largo de este foro los incentivos y los facilitadores que ofrecen los distintos departamentos de desarrollo económico, las zonas industriales y especiales, las instituciones financieras y las empresas nacionales”.

Las exportaciones industriales de los EAU alcanzaron los 47.600 millones de dólares en 2022, un aumento del 49 por ciento respecto de 2021. La contribución del sector industrial al PBI llegó a 49.500 millones de dólares en 2022, un 38 por ciento más que en 2020.

El foro Make it in the Emirates es organizado por el Ministerio de Industria y Tecnologías Avanzadas en alianza con el Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi y ADNOC.

