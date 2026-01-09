Los enviados de la UE aprueban provisionalmente la firma del acuerdo comercial con Mercosur

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 9 ene (Reuters) - Los embajadores de la Unión Europea aprobaron provisionalmente el viernes la firma del mayor acuerdo de libre comercio de la historia del bloque con el grupo sudamericano Mercosur, más de 25 años después del inicio de las negociaciones y tras meses de disputas para conseguir el respaldo de los principales Estados miembros, según tres diplomáticos y fuentes de la UE.

La Comisión Europea, que concluyó las negociaciones hace un año, y países como Alemania y España argumentan que es una parte vital de un impulso de la UE para desbloquear nuevos mercados para compensar la pérdida de negocio provocada por los aranceles de Estados Unidos y para reducir la dependencia de China, garantizando el acceso a los minerales críticos.

Los opositores, encabezados por Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, afirman que el acuerdo aumentará las importaciones de productos alimentarios baratos, como carne de vacuno, aves de corral y azúcar, lo que perjudicará a los agricultores nacionales. Los agricultores han iniciado protestas en toda la UE, bloqueando carreteras francesas y belgas y marchando en Polonia el viernes. Los embajadores de los 27 Estados miembros manifestaron la posición de sus Gobiernos el viernes, y al menos 15 países, que representan el 65% de la población total del bloque, votaron a favor, como se exige para la aprobación, según fuentes comunitarias y diplomáticas. Las capitales de la UE tienen de plazo hasta las 17.00 hora local de Bruselas (1600 GMT), para confirmar por escrito su voto.

Esto despejará el camino para que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los socios de Mercosur - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - posiblemente ya la próxima semana. El Parlamento Europeo también deberá aprobar el acuerdo antes de que pueda entrar en vigor.

DICE QUE LA BATALLA NO HA TERMINADO

El acuerdo de libre comercio sería el mayor de la Unión Europea en términos de reducción arancelaria, al eliminar 4.000 millones de euros (US$4.660 millones) de derechos sobre sus exportaciones. Los países del Mercosur aplican aranceles elevados, como el 35% a las piezas de automóvil, el 28% a los productos lácteos y el 27% a los vinos. La UE y Mercosur esperan ampliar el comercio entre ambas partes, que tiene un valor de 111.000 millones de euros en 2024. Las exportaciones de la UE están dominadas por maquinaria, productos químicos y equipos de transporte, y las de Mercosur se centran en productos agrícolas, minerales, pasta y papel.

Para ganarse a los escépticos del acuerdo, la Comisión Europea ha establecido salvaguardias que pueden suspender las importaciones de productos agrícolas sensibles. Ha reforzado los controles de las importaciones, sobre todo en lo relativo a los residuos de plaguicidas, ha creado un fondo de crisis, ha acelerado las ayudas a los agricultores y se ha comprometido a recortar los derechos de importación de fertilizantes.

Las concesiones no bastaron para convencer a Polonia o Francia, pero Italia pasó del "no" en diciembre al "sí" el viernes, según un diplomático de la UE.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha declarado que la batalla no ha terminado y ha prometido luchar por el rechazo en la asamblea de la UE, donde la votación podría ser ajustada. Los grupos ecologistas europeos también se oponen al acuerdo, y Amigos de la Tierra lo califica de "destructor del clima".

El socialdemócrata alemán Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento, expresó su confianza en que el acuerdo sea aprobado, con una votación final muy probablemente en abril o mayo.

(1 dólar = 0,8587 euros)

