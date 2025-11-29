Los escenarios en los que Norris sería campeón del mundo de F1 en Catar

El británico Lando Norris, líder del Mundial de Fórmula 1, tendrá el domingo la primera ocasión de coronarse campeón de la categoría por primera vez, frente a sus dos rivales, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Tras la carrera esprint disputada este sábado, Norris suma 396 puntos en la clasificación del campeonato, por los 374 de su compañero australiano en McLaren Piastri, ganador de la carrera corta en el circuito de Lusail, y los 371 de Verstappen, que busca una quinta corona consecutiva.

Norris campeón si...

Teniendo en cuenta la distribución de puntos en un Gran Premio (25 para el ganador y después 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 para los nueve siguientes), Norris será campeón del mundo el domingo si...

- Gana el GP de Catar, independientemente del resultado de sus rivales

- Es segundo por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los tres primeros

- Es tercero por delante de Verstappen y Piastri termina quinto o más atrás.

- Es cuarto por delante de Verstappen y Piastri es como mucho sexto.

- Es quinto por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los seis primeros.

- Es sexto por delante de Verstappen y Piastri es como mucho octavo.

- Es séptimo por delante de Verstappen y Piastri no acaba entre los ocho mejores.

- Es octavo por delante de Verstappen y Piastri queda fuera del Top 10.

Si Norris acaba más allá de la octava plaza, no será campeón el domingo y todo se decidirá en la última carrera, el próximo fin de semana en Abu Dabi.

hdy/mcd/dr