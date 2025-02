Los esfuerzos de PUMA en materia de sostenibilidad climática, la seguridad del agua y los bosques reciben puntuaciones de «Nivel de liderazgo» de CDP

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--feb. 20, 2025--

La empresa deportiva PUMA ha mejorado notablemente su puntuación por los esfuerzos realizados en materia de sostenibilidad en relación con la seguridad del agua y los bosques, y ha mantenido la máxima puntuación por su política climática en las últimas calificaciones de CDP, la organización medioambiental mundial sin fines de lucro.

PUMA mantuvo su clasificación A en cambio climático, pero también mejoró sus puntuaciones en seguridad del agua y bosques hasta A-, desde una puntuación de B y C respectivamente del año anterior, lo que significa que se clasificó en un «Nivel de liderazgo» en todas las categorías analizadas por CDP.

«Estamos muy orgullosos de las mejoras que PUMA ha realizado en relación con la seguridad del agua y los bosques en comparación con el año pasado», señaló Veronique Rochet, directora sénior de Sostenibilidad de PUMA. «Combinado con nuestra continua puntuación máxima en nuestras políticas de cambio climático, CDP ha reconocido la posición de liderazgo que ocupamos en estas áreas. Con nuestros objetivos de sostenibilidad Visión 2030, que presentamos el año pasado, trataremos de mejorar aún más nuestro rendimiento en materia de sostenibilidad en los próximos años».

Para proteger los cursos de agua y los suministros de agua cercanos a las fábricas de sus socios, PUMA garantiza la realización periódica de pruebas de aguas residuales y ha introducido programas de eficiencia para reducir la cantidad de agua necesaria para fabricar sus productos. Entre 2019 y 2023, PUMA pudo ahorrar 2 401 002 m3 de agua, el equivalente a más de 7 millones de bañeras, al año a través de diversos programas de eficiencia.

Para garantizar que el cuero utilizado en sus productos no causa deforestación, PUMA se sumó al llamamiento del Leather Working Group y del Textile Exchange para abastecerse de todo el cuero bovino procedente de cadenas de suministro libres de deforestación para 2030 o antes. Casi todas las curtiembres utilizadas para los productos de cuero de PUMA han sido certificadas por el Leather Working Group y en 2023 el 99,4% del papel y cartón contaba con la certificación FSC o era reciclado.

PUMA ha asumido el objetivo de reducir sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 en un 90% (basado en el mercado) con respecto al año de referencia 2017 y se ha comprometido a reducir las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de Alcance 3 de su cadena de suministro y logística en un 33% con respecto a 2017, sin por ello dejar de perseguir el crecimiento. Estos objetivos fueron aprobados por la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) en consonancia con un escenario límite de calentamiento de 1,5 grados.

En 2024, PUMA anunció sus nuevos objetivos de sostenibilidad Visión 2030 que se introdujeron para mejorar aún más el rendimiento de la empresa en las áreas de Clima, Circularidad y Derechos Humanos. Para más información, haga clic aquí.

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA lleva más de 75 años impulsando de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach, Alemania.

