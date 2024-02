El tenista español Roberto Bautista se despidió del torneo ATP de Marsella (Francia) al caer este miércoles en segunda ronda contra el ruso Karen Khachanov, del mismo modo que en Córdoba (Argentina) no pasaron de su segundo encuentro Albert Ramos ni Roberto Carballés.

Bautista no hizo despegar tampoco su temporada en la cita francesa y no dio continuidad a su buen debut ante el local Richard Gasquet. El castellonense no supo hacer daño a un Khachanov que se apuntó el primer set con dos 'breaks' en poco más de media hora.

El ruso, tercer cabeza de serie, fue muy superior a un Bautista que sólo tuvo una bola de 'break' en el partido, cuando ya iba 5-1 abajo en el primer set. En el segundo, el guion fue idéntico, y Khachanov sacó tajada al resto hasta firmar el doble 6-2.

Mientras, en Córdoba, los duelos entre españoles y argentinos comenzaron del lado local. En el primero de ellos, Ramos cedió (6-1, 6-3) ante Federico Coria en segunda ronda. Después de saborear un primer triunfo en 2024 con su debut hace dos días, el catalán se vio fuera de combate a pesar de su reacción en el segundo set.

Después, Carballés sucumbió ante el también argentino Facundo Bagnis por 7-6(5), 6-4. El canario llevó la voz cantante en un primer parcial muy igualado donde, eso sí, el sudamericano devolvió el 'break' dos veces de inmediato. En la muerte súbita, Bagnis fue superior y mantuvo nervios de acero para ganar también el segundo set, con una única rotura en el tercer juego.

A continuación seguirá el mano a mano entre españoles y argentinos en el torneo ATP 250 de Córdoba con los duelos entre Jaume Munar y Francisco Cerúndolo y el que cierra la jornada entre Bernabé Zapata y Tomás Etcheverry, en busca de cuartos de final.