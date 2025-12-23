Los españoles creen que la IA será la tecnología que más se va a desarrollar en los próximos 10 años, según el CIS
MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - El 62,4% de los españoles cree que en los próximos diez años la Inteligencia Artificial va a desarrollarse mucho, seguido del 54,8% que piensa que se van a desarrollar mucho los robots industriales y los sistemas automáticos de trabajo, el 52,4% que apunta a la microelectrónica y los ordenadores y el 43,9% a la ingeniería genética.
Así lo refleja la última Encuesta sobre tendencias sociales publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborada a partir de 4.031 entrevistas a población española de ambos sexos de 18 años y más.
Los españoles creen que los principales problemas del mundo dentro de diez años serán las guerras (elegidas como primera respuesta por el 12,6%), el hambre (10,2%) y la pobreza (9,7%).
La publicación también revela que los españoles piensan que dentro de diez años habrá problemas en el mundo por el paro (7,6%), el cambio climático (6,4%), la crisis económica (5,1%) o la dependencia o mal uso de las tecnologías (5%).
El 40,3% de los encuestados elige el teléfono móvil como el aparato que identifica y simboliza en mayor grado la época actual, seguido del 13,1% que elige el ordenador, el 12,8% la tecnología en general, el 5,9% la robótica y el 5,3% el coche.
A unos diez años vista, el 46,7% de españoles prevé que habrá menos personas con creencias religiosas que ahora, frente al 26,4% que prevé que habrá igual que ahora y el 25,5% más que ahora.
Además, el 71,6% cree que habrá más mujeres en puestos de responsabilidad que ahora y el 63,9% que habrá más integración de las personas con discapacidad, pero el 61,6% considera que habrá más violencia que en la actualidad.
El 54,9% también apunta que habrá menos relación con la familia que ahora, el 68,5% que habrá menos nacimientos y el 56,9% que habrá menos cuidados familiares a los mayores. Asimismo, el 64,4% prevé que habrá más separaciones y divorcios y el 79,4% que habrá más soledad o aislamiento.
La encuesta también revela que dentro de diez años el 83,7% de los españoles esperan que haya más robots que sustituyen a trabajadores, el 76,6% más personas teletrabajando en casa y el 67,3% más desastres naturales.
A nivel mundial, el 69,2% de españoles prevén que habrá más personas que emigren de los países pobres a los ricos, el 64,4% que habrá más desigualdad entre países pobres y ricos y el 49,8% que habrá más guerras y conflictos internacionales.