Los españoles Lescay y Guerra pasan a la final mundial de salto largo

Los españoles Lester Lescay y Jaime Guerra se clasificaron este lunes para la final del salto largo del Mundial de atletismo de Tokio.

Lescay no tuvo que esperar mucho para validar su billete, ya que en su segundo vuelo aterrizó en 8,21 metros, superando la distancia que marcaba la clasificación automática (8,15 metros).

"He llegado aquí en óptimas condiciones, ese salto así lo demuestra y el miércoles, a pelearlo con uñas y dientes", afirmó Lescay a su paso por la zona mixta.

Con su pase, el saltador de 23 años se sacó la espina de lo vivido en ese mismo estadio Nacional tokiota, en los Juegos Olímpicos, cuando no pudo superar la ronda de clasificación representando entonces a Cuba.

El año 2025 está siendo muy positivo para él ya que comenzó con un bronce en el Europeo bajo techo.

Más tarde consiguió el objetivo el también español Jaime Guerra, que alcanzó 8,13 metros y entró entre los doce mejores de la ronda clasificatoria.

Será la primera vez con dos españoles en la final de esta prueba.

La final del salto largo se disputará el miércoles, un día después de las semifinales y la final de los 110 metros vallas, que serán el martes.

En esa prueba, Quique Llopis, cuarto el año pasado en los Juegos Olímpicos y una de las opciones claras de medalla para España en este Mundial, lanzó un mensaje de autoridad este lunes al ganar su serie de primera ronda con un tiempo de 13.22 y sellar el boleto a semifinales.

Fue el tercero mejor en el global de todos los competidores de la ronda, únicamente superado por los jamaicanos Tyler Mason (13.17) y Orlando Bennett (13.20).

Llopis superó incluso en su serie al favorito estadounidense, Cordell Tinch, que se clasificó sin sufrir, con un tiempo de 13.31.

"Las sensaciones son buenas, hemos conseguido el objetivo, que era la semifinal. Allí van a estar caras las plazas para la final", estimó.

Sufriendo, avanzó también el estadounidense Grant Holloway (13.27, cuarto de su serie), vigente campeón mundial y olímpico pero alejado de su mejor forma esta temporada.

No pudo sin embargo pasar a semifinales el otro español en liza en esos 110 metros vallas, Asier Martínez, bronce en el Mundial de Eugene 2022 y que esta vez solo fue séptimo en su serie (13.63).

dr/jvb