Los Estados de la UE condenan las amenazas arancelarias de Trump y estudian contramedidas

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 18 ene (Reuters) -

Los principales Estados de la Unión Europea tacharon el domingo de chantaje las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra sus aliados europeos por Groenlandia, mientras Francia propuso responder con una serie de contramedidas económicas no probadas hasta ahora.

Trump prometió el sábado aplicar una ola de aranceles crecientes a los miembros de la UE Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Reino Unido y Noruega, hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

Los ocho países, que ya están sujetos a aranceles estadounidenses del 10% y el 15%, enviaron un pequeño número de militares a Groenlandia, a medida que se agrava la disputa con Washington sobre el futuro de la vasta isla ártica de Dinamarca.

"Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y amenazan con una peligrosa espiral descendente", afirmaron las ocho naciones en una declaración conjunta publicada el domingo.

Afirmaron que el ejercicio danés tenía por objeto reforzar la seguridad en el Ártico y no suponía una amenaza para nadie. Se declararon dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, manifestó en una declaración escrita su satisfacción por la coherencia de los mensajes del resto del continente, añadiendo que "Europa no se dejará chantajear", una opinión de la que se hicieron eco el ministro de Finanzas alemán y el primer ministro sueco.

"Lo que está haciendo es un chantaje", dijo el ministro holandés de Relaciones Exteriores, David van Weel, en la televisión de su país sobre la amenaza de Trump.

RESPUESTA EUROPEA COORDINADA

Chipre, titular de la presidencia semestral rotatoria de la UE, convocó el domingo a los embajadores a una reunión de emergencia en Bruselas que, según diplomáticos, debía comenzar a las 17.00 hora local (1600 GMT), mientras los líderes del bloque intensificaban los contactos.

Una fuente cercana al presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que estaba presionando para activar el "instrumento anticoerción", que podría limitar el acceso a licitaciones públicas, inversiones o actividad bancaria o restringir el comercio de servicios, en los que Estados Unidos tiene superávit con el bloque, incluidos los servicios digitales.

Bernd Lange, socialdemócrata alemán que preside la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, y Valerie Hayer, jefa del grupo centrista Renew Europe, se hicieron eco del llamado de Macron, al igual que la asociación alemana de ingenieros. Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheal Martin, afirmó que, aunque no cabe duda de que la UE tomará represalias, es "un poco prematuro" activar el instrumento contra la coacción.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, más cercana a Trump que otros líderes de la UE, calificó el domingo de "error" la amenaza arancelaria y añadió que habló con el mandatario estadounidense unas horas antes y le dijo lo que piensa.

"Parecía interesado en escuchar", dijo en una sesión informativa con periodistas durante un viaje a Corea, añadiendo que planeaba llamar a otros líderes europeos más tarde el domingo.

Italia no ha enviado tropas a Groenlandia.

POSICIÓN BRITÁNICA "NO NEGOCIABLE"

Preguntada sobre cómo respondería Reino Unido a una nueva ronda de aranceles, la secretaria de Cultura británica, Lisa Nandy, dijo que los aliados necesitan trabajar con Estados Unidos para resolver la disputa.

"Nuestra posición sobre Groenlandia no es negociable (...) Redunda en nuestro interés colectivo trabajar juntos y no iniciar una guerra de palabras", declaró el domingo a Sky News.

Sin embargo, las amenazas arancelarias ponen en entredicho los acuerdos comerciales que Washington alcanzó con Londres en mayo y con la UE en julio.

Los acuerdos limitados ya habían sido objeto de críticas por su carácter asimétrico.

Ahora parece probable que el Parlamento Europeo suspenda sus trabajos sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. Estaba previsto que votara sobre la eliminación de muchos aranceles de importación de la UE los días 26 y 27 de enero, pero Manfred Weber, jefe del Partido Popular Europeo, el mayor grupo de la cámara, dijo el sábado que la aprobación no es posible por ahora.

El legislador democristiano alemán Juergen Hardt también planteó lo que, según dijo al diario Bild, podría ser un último recurso "para hacer entrar en razón al presidente Trump sobre la cuestión de Groenlandia", un boicot a la Copa del Mundo de fútbol que Estados Unidos organiza este año.

(Reporte adicional de Rene Wagner, Rachel More, Andreas Rinke, Elizabeth Piper, Michel Rose, John Irish, Francesca Landini, Torje Solsvik, Padraic Halpin, Stine Jacobsen y Toby Sterling; editado en español por Carlos Serrano)