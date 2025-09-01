Los estudiantes indonesios se reúnen para protestar, desafiando el temor de represión

(Reescribe con las protestas del lunes, cambia el titular)

Por Abd Rahman Muchtar y Ananda Teresia

YAKARTA/MAKASSAR, Indonesia, 1 sep (Reuters) - Cientos de estudiantes se congregaron el lunes en las principales ciudades de Indonesia, desafiando los temores a una represión de las protestas tras los disturbios mortales del fin de semana, que causaron ocho muertos en el peor episodio de violencia en el país del sudeste asiático en más de dos décadas. Las protestas comenzaron hace una semana contra las prioridades de gasto del Gobierno, como el aumento de los beneficios de los parlamentarios, y se convirtieron en disturbios y saqueos después de que un vehículo policial atropellara y matara a un conductor de mototaxi.

Las casas de los miembros de los partidos políticos, incluido de la ministra de Finanzas, fueron saqueadas y los edificios estatales saqueados o incendiados, en el mayor desafío al Gobierno del presidente Prabowo Subianto desde que asumió el cargo hace casi un año.

El domingo, Prabowo anunció un recorte de las prestaciones de los parlamentarios, una importante concesión a los manifestantes, pero advirtió de que las fuerzas de seguridad actuarían con firmeza para mantener la ley y el orden. La fuerte presencia de fuerzas de seguridad dirigidas por militares llevó a algunos organizadores a posponer las concentraciones en Yakarta.

Sin embargo, grupos de estudiantes manifestantes se reunieron en Yakarta, así como en Yogyakarta, centro cultural de Indonesia, y en la ciudad de Makassar, escenario de los peores actos de violencia del fin de semana, en los que murieron al menos cuatro personas en incendios provocados y actos de violencia colectiva. La reunión de Makassar se celebró cerca del edificio del parlamento local, que fue incendiado el viernes.

"La declaración de ayer del presidente no tuvo en cuenta las demandas de los estudiantes y la sociedad civil", dijo el líder de un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Makassar.

El líder, Syamry, que solo tiene un nombre, dijo que los estudiantes también tenían otras demandas más profundas, como una reforma integral de la policía.

Las protestas y la violencia han desestabilizado los mercados financieros y la bolsa cayó más de un 3% en las primeras operaciones del lunes.

EVITAR LA ESCALADA

Anteriormente, estudiantes y grupos de la sociedad civil habían suspendido las protestas en la capital, Yakarta.

Más de 1200 manifestantes habían sido detenidos en Yakarta, según el jefe de policía de la ciudad.

La Alianza de Mujeres Indonesias, una coalición de grupos de la sociedad civil dirigidos por mujeres, dijo que había retrasado las protestas previstas ante el Parlamento para evitar cualquier represión por parte de las autoridades.

"El retraso es para evitar una mayor escalada violenta por parte de las autoridades. (...) Se aplazarán hasta que las situaciones se calmen", dijo el grupo en una publicación de Instagram el domingo.

Los grupos estudiantiles también retrasaron una protesta el lunes y uno de ellos dijo que la decisión se debía a "condiciones muy imposibles".

El lunes se podían ver patrullas del ejército en las principales carreteras de Yakarta. El tráfico era escaso, muchas empresas permitían trabajar desde casa y las escuelas impartían clases en internet.

En las redes sociales, algunos grupos advirtieron de falsas convocatorias de protesta e instaron a la población a actuar con cautela. (Información de Stanley Widianto, Ananda Teresia, Gayatri Suroyo y Stefanno Sulaiman en Yakarta y Abd Rahman Muchtar en Makassar; redacción de Gibran Peshimam; edición de John Mair y Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)