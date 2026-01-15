Los europeos preparan ejercicios militares en Groenlandia ante las ambiciones de Trump

Por Jacob Gronholt-Pedersen

NUUK, 15 ene (Reuters) -

Varios países europeos estaban enviando un pequeño número de personal militar a Groenlandia el jueves, mientras Dinamarca y sus aliados se preparan para realizar ejercicios para tratar de garantizar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su seguridad mientras presiona para hacerse con la isla. Una reunión de representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia celebrada el miércoles evitó el tipo de humillación pública infligida al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el año pasado, pero tampoco produjo una solución rápida para la disputa.

"La ambición estadounidense de apoderarse de Groenlandia está intacta", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un comentario escrito a Reuters el jueves, describiendo un "desacuerdo fundamental".

"Eso es, por supuesto, grave, y por lo tanto continuamos nuestros esfuerzos para evitar que este escenario se haga realidad", agregó. Trump ha dicho que la isla, estratégicamente situada y rica en minerales, es vital para la seguridad estadounidense y que Washington debe poseerla para evitar que Rusia o China la ocupen. Ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa para asegurar el lugar, que es un territorio autónomo de Dinamarca.

Afirma que Dinamarca no es capaz de rechazar la influencia rusa y china en la región ártica.

Rusia dijo que la afirmación de la OTAN de que Moscú y Pekín son una amenaza para Groenlandia es un mito diseñado para despertar la histeria de forma artificial y advirtió de los peligros de una escalada de la confrontación en la región.

En la actualidad hay pocas pruebas de que un gran número de barcos chinos y rusos naveguen cerca de las costas de Groenlandia.

PROMESA DE DEFENSA REFORZADA

Groenlandia y Dinamarca afirman que la isla no está en venta, que las amenazas de fuerza son temerarias y que los problemas de seguridad deben resolverse entre aliados.

Destacados países de la Unión Europea han respaldado a Dinamarca y muchos líderes han advertido de que la toma de la isla por el ejército estadounidense podría suponer el fin de la OTAN. Antes de la reunión con Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca declararon que habían empezado a aumentar su presencia militar en el territorio y sus alrededores, en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN, como parte de su promesa de reforzar la defensa del Ártico.

Aliados europeos como Alemania, Francia, Suecia y Noruega han declarado que están enviando personal militar a Groenlandia para iniciar los preparativos de simulacros de mayor envergadura este año.

"Las Fuerzas Armadas danesas, junto con varios aliados árticos y europeos, estudiarán en las próximas semanas cómo llevar a la práctica una mayor presencia y actividad de ejercicios en el Ártico", declaró el Ministerio de Defensa danés.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, declaró el miércoles que en la actualidad hay estacionados en Groenlandia -que tiene una población de unos 57.000 habitantes- unos 200 soldados estadounidenses, muchos menos que durante la Guerra Fría. Hasta ahora no se ha hecho pública la magnitud de la concentración militar europea prevista, pero los despliegues iniciales parecen pequeños. Las fuerzas armadas alemanas desplegaron un equipo de reconocimiento de 13 personas, primero en Copenhague, antes de dirigirse a Groenlandia junto con personal danés. A última hora del miércoles, un avión de las Fuerzas Aéreas danesas también aterrizó en Nuuk y el personal, vestido con uniforme militar, desembarcó y fue recibido por dos autobuses. Olivier Poivre d'Arvor, embajador de Francia para los Polos, declaró que Francia envió unos 15 especialistas en montaña. Suecia mandó tres oficiales y Noruega, dos.

Un oficial británico también se unió al grupo de reconocimiento, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos indicó que también está dispuesto a enviar personal y que tomará una decisión antes del fin de semana. Polonia declaró que no mandará soldados.

GRUPO DE TRABAJO

Poivre d'Arvor dijo a la radio France Info: "Demostraremos a Estados Unidos que la OTAN está allí, que Dinamarca ha aumentado drásticamente sus capacidades de vigilancia en Groenlandia y que la Unión Europea contribuye a garantizar la seguridad nacional de toda la región".

Tras las conversaciones en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J. D. Vance, Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, declararon que Estados Unidos y Dinamarca formarán un grupo de trabajo para discutir una amplia gama de preocupaciones relativas a la isla.

El primer ministro de Groenlandia reiteró el jueves que la isla no quiere ser gobernada por Estados Unidos ni ser de su propiedad, y que seguirá formando parte de Dinamarca y de la alianza de la OTAN.

"Ahora no es el momento de discusiones internas. Ahora es el momento de la unidad, la calma y la responsabilidad. Sigo de cerca la situación, y estoy con ustedes para cuidar de Groenlandia", dijo Jens-Frederik Nielsen en una publicación en Facebook.

(Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen en Nuuk, Terje Solsvik en Oslo, Tom Little y Soren Jeppesen en Copenhague y Andrew Osborn en Moscú; reporte adicional de John Irish en París, Kate Holton en Londres, Bart Meijer en Ámsterdam, Madeline Chambers en Berlín y Gwladys Fouche en Oslo; escrito por Niklas Pollard; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)