Los europeos reivindican su papel en las conversaciones entre rusia y eeuu

Por Ardee Napolitano y John Irish

BREST, FRANCIA, 13 ene (Reuters) - Los ministros europeos lamentaron el jueves la percepci√≥n de que se han quedado aislados despu√©s de que Rusia mantuviera conversaciones con Estados Unidos y la OTAN sobre el futuro del continente y dijeron que Washington nunca se hab√≠a coordinado tanto con la UE como ahora. Las consultas en las que participaron representantes estadounidenses y rusos continuaron el jueves en Viena en la Organizaci√≥n para la Seguridad y la Cooperaci√≥n en Europa, de 57 pa√≠ses, despu√©s de que las conversaciones ministeriales entre Mosc√ļ y Washington en Ginebra el martes y entre Rusia y la OTAN en Bruselas el mi√©rcoles no lograran avances claros. Rusia ha acumulado tropas cerca de su frontera con Ucrania, un movimiento que ha alarmado a la Uni√≥n Europea (UE) y a todo Occidente. Mosc√ļ niega las afirmaciones de Washington de que est√° preparando una invasi√≥n, al tiempo que ha pedido una serie de garant√≠as de seguridad, incluido el cese de la expansi√≥n militar de la alianza atl√°ntica hacia el este. Traumatizados por la retirada de Estados Unidos de Afganist√°n, donde Washington no se coordin√≥ con sus aliados, los Estados europeos temen que se les pase por alto y se ignoren sus preocupaciones en materia de seguridad, ya que Rusia pretende tratar directamente con Washington. Mientras se celebraban las conversaciones en Viena, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reun√≠an simb√≥licamente a casi 2.000 kil√≥metros de distancia, en la ciudad francesa de Brest, al oeste del pa√≠s, tratando de restar importancia a su ausencia en los √ļltimos d√≠as y subrayando su unidad y coordinaci√≥n con Washington. "Todas las cr√≠ticas que he escuchado en los √ļltimos d√≠as de que Europa no existe, no est√° presente, que ha sido dejada de lado y no est√° en la mesa... disculpen, pero no tienen mucho fundamento", dijo a los periodistas el m√°ximo responsable de pol√≠tica exterior de la UE, Josep Borrell. "Les aseguro que la coordinaci√≥n con Estados Unidos es excelente, mejor que nunca", dijo. "Rusia quiere dividirnos, y Estados Unidos no va a entrar en este juego". Junto a √©l, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, se hizo eco de sus comentarios, afirmando que Europa estaba al frente de las negociaciones para reactivar las conversaciones de paz en el este de Ucrania y que no se dejar√≠a marginar por las inaceptables exigencias rusas. Refiri√©ndose a la conferencia entre las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial, celebrada en febrero de 1945 en Yalta, que otorg√≥ a la Uni√≥n Sovi√©tica el control sobre sus vecinos del este de Europa, Le Drian dijo que Rusia deb√≠a alejarse de esa l√≥gica. "Si el deseo de Rusia es volver a Yalta, porque si se observa lo fundamental de las dos propuestas rusas es volver a una l√≥gica de bloques y anterior a 1990, eso no es aceptable para nosotros", dijo Le Drian. "Pero si detr√°s de este gesto hay un deseo de construir algo m√°s, entonces sigamos hablando porque queremos estabilidad en Europa". (Informaci√≥n de John Irish en Par√≠s, Sabine Siebold en Berl√≠n y Robin Emmott en Bruselas; informaci√≥n adicional de Ardee Napolitano en Brest; edici√≥n de Hugh Lawson, traducido por Tom√°s Cobos)