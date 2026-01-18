Los europeos se movilizan ante las amenazas de EEUU sobre Groenlandia

Los gobiernos europeos se movilizan este domingo para buscar una respuesta conjunta a Donald Trump, que amenazó con aumentar los aranceles a los países que se oponen a que Estados Unidos se haga con Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Desde su regreso al poder hace un año, el presidente estadounidense insiste en querer tomar el control de la enorme isla, situada entre América del Norte y Europa, alegando motivos de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico.

El sábado elevó aún más el tono, en reacción al envío en los últimos días de un pequeño contingente de militares europeos a la isla para dar apoyo a unas maniobras de danesas.

"Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia se han desplazado a Groenlandia con fines desconocidos (...) Estos países, que están jugando a un juego extremadamente peligroso, han introducido un nivel de riesgo que no es viable ni sostenible", escribió Trump en Truth Social.

Irritado por este despliegue de fuerzas, el presidente estadounidense amenazó a esos países con imponerles nuevos aranceles hasta que "se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia".

Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían elevarse al 25% el 1 de junio.

Frente a estas amenazas, los embajadores de la Unión Europea se reunirán de urgencia el domingo en Bruselas, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto reunirse con sus homólogos europeos para abordar esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Paralelamente, el ministro danés de Asuntos Exteriores inició el domingo una visita diplomática a Noruega, Reino Unido y Suecia, tres aliados cercanos y miembros de la OTAN, para discutir el fortalecimiento del papel de la Alianza en la seguridad de la región ártica.

Lars Løkke Rasmussen estará en Oslo el domingo, antes de trasladarse el lunes a Londres y el jueves a Estocolmo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos, incluso con los socios tradicionales de Washington.

Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlántica para apoderarse de un territorio vinculado a uno de sus socios, Dinamarca, un país soberano y democrático.

El sábado, varios miles de personas se manifestaron en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando "¡Groenlandia no está en venta!".

Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.