Los excampeones Vélez, Racing y Sao Paulo a cuartos de la Libertadores

Racing de Avellaneda ganó este martes un épico duelo ante Peñarol, Vélez Sársfield se lució contra el Fortaleza y ambos se medirán en los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025, a los que se les sumó el Sao Paulo que eliminó en penales al Atlético Nacional colombiano.

Argentina aseguró un semifinalista en esta edición del torneo con la victoria de La Academia ante el Manya, horas después de que Vélez dejara por el camino al Fortaleza por 2-0.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, pero con nuestra gente, en casa, demostramos que somos fuertes”, dijo Gustavo Costas, entrenador de Racing, al finalizar el choque que se vivió como una gran batalla en Buenos Aires y terminó con triunfo local por 3-1.

La revancha selló 180 minutos de fútbol entre argentinos y charrúas que comenzaron con la victoria 1-0 de Peñarol en Montevideo una semana atrás. A pura intensidad, la revancha no defraudó y La Academia pudo asegurar su pasaje a la siguiente fase en los minutos finales del encuentro.

Adrián ‘Maravilla’ Martínez fue uno de los héroes al anotar la apertura para Racing a los 7 minutos, cuando se calzó el traje de goleador y aprovechó un desorden en el área para con un puntazo poner el 1-0.

Peñarol empató rápido con tanto de Nahuel Herrera, a los 15 minutos, de cabeza tras un córner.

El resto del partido mostró a un equipo local lanzado en ataque y a Peñarol buscando de contragolpe en una noche marcada por la lluvia en Avellaneda.

En los minutos finales, los hombres de Costas tuvieron su premio y primero con conversión de penal de Martínez (83) y al cierre con un gol de Franco Pardo en el 90+4, cuando llave parecía destinada a definirse en penales.

“Creo que hicimos un buen partido, tuvimos situaciones, oportunidades que malogramos (...) El gol en el final duele porque nos deja afuera”, dijo el DT de Peñarol, Aguirre, sobre la eliminación.

“Lo dimos todo”, concluyó el entrenador que el año pasado guió a Peñarol a las semifinales de la Libertadores.

Sao Paulo, rey de los penales

Los penales fueron la clave del pase a cuartos de final del Sao Paulo. En su feudo, el Morumbí, el tricolor paulista se impuso desde los doce pasos por 4-3 tras empatar 1-1 ante el Atlético Nacional.

Un tempranero gol de André Silva en el minuto 3 puso a soñar a la ‘torcida’ tricolor, pero un penal convertido por Alfredo Morelos (70) empató el duelo que había comenzado una semana atrás en Medellín con empate en cero.

En la ida también los penales sonrieron a Sao Paulo. Ante su público, Edwin Cardona tuvo dos desde los doce pasos y falló ambos. Un periplo de terror para el colombiano que terminó la serie expulsado por doble amonestación (70) este martes.

Dirigido por el argentino Hernán Crespo, Sao Paulo enfrentará en cuartos al ganador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito.

En la ida, el Fogão, actual campeón de la Libertadores, ganó por 1-0.

- Vélez, un equipo con "actitud" -

Vélez Sarsfield fue el primero en avanzar a cuartos de final con su triunfo 2-0 ante Fortaleza, en una noche de lluvia torrencial en Buenos Aires.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto derrotaron al Leao con tantos de Maher Carrizo (8) y Tomás Galván (28) y así se llevaron una llave que comenzó una semana atrás con empate sin goles en el nordeste de Brasil.

El Fortaleza del entrenador Renato Paiva sucumbió ante un Vélez que pegó duró en el primer tiempo y aguantó los embates brasileños en el complemento.

"Hicimos un buen partido acá y en Brasil, tuvimos juego, tuvimos actitud. Quizás allá el partido fue más dividido, pero acá nos impusimos sobre el rival", dijo Barros Schelotto antes de advertir que su ilusión "es llegar a la semi".

Para Paiva su equipo fue incapaz de poner en práctica el plan de juego. "Hicimos aquí lo que no deberíamos haber hecho", afirmó.