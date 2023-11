A pesar de que en 2020, primer año de la pandemia, se produjo una marcada reducción de los casos de enfermedad neumocócica invasiva en el grupo de edad de menos de 2 años, en 2022, coincidiendo con el fin de las medidas no farmacológicas, se observó un restablecimiento de los niveles prepandémicos, y en 2023 se ha observado un aumento importante del serotipo 3 en niños, convirtiéndose también en el dominante en adultos mayores de 65 años.

Esta es una de las principales conclusiones de los expertos reunidos en el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se celebra el 12 de noviembre. Así, han alertado de la importancia de la vigilancia epidemiológica para identificar los serotipos más prevalentes y severos.

"Teniendo en cuenta el carácter evolutivo de la bacteria, resulta imprescindible contar con sistemas robustos de vigilancia epidemiológica para evaluar en cada momento los serotipos más prevalentes y así poder modificar las estrategias incorporando las vacunas que mejor respondan a las necesidades de cada momento", señala el doctor Fernando Baquero Artigao, coordinador de la Unidad de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

En España, el uso de las vacunas conjugadas neumocócicas ha contribuido a una disminución en la incidencia de los serotipos vacunales causantes de enfermedades invasivas y no invasivas, tanto en niños vacunados como en no vacunados y en adultos. "La vacunación sistemática contra el neumococo en niños ha representado un antes y un después al reducir la carga de enfermedad y los casos más graves. Los más vulnerables son los niños menores de 5 años y, en particular, los menores de 2 años", explica el doctor Fernando Baquero Mochales, profesor de Investigación en el Área de Biología y Evolución de Microorganismos, Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias (IRYCIS), Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal.

"El desarrollo de vacunas conjugadas antineumocócicas representa un gran avance, ya que aportan mayor protección a largo plazo y actúan sobre la nasofaringe de los niños, que es el principal foco de transmisión de la enfermedad", añade Baquero Mochales, quien es además investigador del grupo 33 del Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

Por su parte, el doctor Gonzalo Fernández, Director Médico de Vacunas y Medicina General de MSD, ha destacado el trabajo de MSD. "En la actualidad estamos enfocados en ofrecer una protección robusta frente a los serotipos más agresivos, como es el serotipo 3. En MSD apostamos por la investigación como papel fundamental para dar respuestas específicamente diseñadas para las necesidades futuras y que actualmente no se encuentran cubiertas", ha destacado.