Los exportadores alemanes se enfrentan a una prolongada caída en los mercados de EEUU y China

BERLÍN, 2 ene (Reuters) - Los exportadores alemanes deberían prepararse para una debilidad continuada en 2026 en sus dos mayores mercados, Estados Unidos y China, con escasas perspectivas de recuperación, dijo el viernes la asociación comercial BGA.

"No vemos un cambio de tendencia, sino en el mejor de los casos un breve respiro", dijo el presidente de BGA, Dirk Jandura.

Según las previsiones, las exportaciones a Estados Unidos habrán caído más de un 7%, hasta algo menos de 150.000 millones de euros (156.000 millones de dólares) en 2025, mientras que las exportaciones a China se han contraído aún más bruscamente, con una caída del 10%, hasta 81.000 millones de euros, según las cifras de la GTAI.

LOS ARANCELES LASTRAN EL COMERCIO TRANSATLÁNTICO

Los aranceles estadounidenses a los productos de la UE han actuado como "arena en los engranajes del comercio transatlántico", dijo Jandura, añadiendo que creaban una carga adicional permanente sobre los márgenes de los exportadores alemanes.

Alemania también se enfrenta a vientos en contra estructurales, como un euro comparativamente fuerte, los elevados costes de la energía, la excesiva burocracia y la debilidad de la inversión, dijo el jefe de la BGA.

EL GIRO CHINO REDUCE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS

En China, las políticas industriales favorables a los productores nacionales han erosionado la demanda de productos alemanes, sobre todo en los sectores de automoción, ingeniería mecánica y química, donde los competidores chinos están ganando terreno.

Las empresas alemanas localizan cada vez más su producción en China o trasladan sus inversiones a otros mercados asiáticos, según Jandura.

"Esto suele estabilizar las ventas globales, pero reduce las exportaciones alemanas", añadió.

(1 dólar = 0,9615 euros)