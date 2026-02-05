Los fabricantes de drones de EEUU buscan vender en Asia ante la creciente amenaza de China

Por Joe Brock

SINGAPUR, 5 feb (Reuters) - Varias empresas estadounidenses de drones hicieron su debut en el Salón Aeronáutico de Singapur esta ⁠semana, con el objetivo ⁠de expandir su negocio desde el Pentágono a países asiáticos, cada vez más preocupados por la amenaza que supone el aumento del poder militar de China.

El ⁠letal éxito ‌de ​los drones en ambos bandos de la guerra de Rusia en Ucrania ha provocado un ​aumento de las inversiones de Silicon Valley en empresas emergentes dedicadas a los ‌drones y la inteligencia artificial militar, lo que ha ‌impulsado la valoración de empresas estadounidenses como ​Anduril Industries y Shield AI, en California.

Esta ola de interés por la próxima generación de guerra está remodelando el carácter de las grandes ferias aeronáuticas, que durante mucho tiempo han estado dominadas por relucientes aviones comerciales, temerarios aviones de combate y helicópteros de transporte de tropas.

Los drones, desde cuadricópteros del tamaño de la palma de la mano construidos para ataques kamikaze hasta aviones de combate no tripulados, han pasado ⁠de ser marginales a ocupar un lugar central, ya que los comandantes militares, los políticos, los oficiales de inteligencia ​y los ejecutivos de la industria de defensa se han reunido esta semana para evaluar qué tecnologías podrían darles ventaja en un futuro conflicto en el Pacífico. Aunque la mayoría de los drones utilizados por Ucrania son de fabricación nacional, empresas como Anduril, Shield AI, Neros Technologies, con sede en El Segundo (California), y AeroVironment, con sede en Virginia, han suministrado armas a Kiev.

Ahora, estas ⁠empresas pretenden convencer a los ejércitos de Taiwán, Filipinas, Singapur, Australia, Corea del Sur y Japón ​de que su experiencia inicial en el campo de batalla y el respaldo inicial del Pentágono demuestran que pueden suministrar los sistemas de vanguardia necesarios, ahora que China está reforzando su presencia militar en la región.

"Buscan ‍la capacidad de llevar a cabo operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento mientras el GPS y las comunicaciones están bloqueados... eso es lo que ofrecemos a varios países de la región", dijo Brandon Tseng, cofundador de Shield AI, a Reuters en la feria de Singapur.

Shield AI, cuyo dron de reconocimiento V-BAT ​de 2,7 metros de longitud y aproximadamente 700.000 dólares ha registrado cientos de horas en Ucrania, anunció en la feria que suministrará a ST Engineering de Singapur Hivemind, su suite de software de autonomía de IA para sistemas ‍no tripulados. (Información de Joe Brock; edición de Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)