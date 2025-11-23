Los factores que han contribuido al auge de la derecha en Francia

PARÍS (AP) — La fecha era el 7 de mayo de 2017. Al dirigirse a sus seguidores que lo aclamaban, el recién elegido líder de Francia, Emmanuel Macron, hizo una promesa que ahora, en sus últimos 18 meses como presidente, yace en ruinas.

La rival que Macron derrotó ese día, Marine Le Pen, había asegurado 10.638.475 votos. No fueron suficientes para que la líder de extrema derecha ganara. Pero fueron demasiados para que Macron los ignorara, un punto de inflexión sin precedentes en las urnas para el partido Frente Nacional de Le Pen, una vez marginado, que ella heredó de su padre, quien negaba el Holocausto.

Mirando hacia un mar de banderas francesas, Macron reconoció la "ira" y la "angustia" que, según él, motivaron a los votantes de Le Pen. Se comprometió a hacer todo lo posible para ganarlos, "para que ya no tengan ninguna razón para votar por los extremos".

Pero desde entonces, la política nativista de Le Pen, de nosotros contra ellos, que apunta a inmigrantes, musulmanes y la Unión Europea, ha hecho millones de nuevos conversos. Su partido, Reagrupamiento Nacional, rebautizado en 2018 para ampliar su atractivo y deshacerse de sus vínculos sulfúricos con su padre, Jean-Marie Le Pen, se ha convertido en el más grande del parlamento y nunca ha parecido más cerca del poder, con las próximas elecciones presidenciales y legislativas programadas para 2027.

La pobreza empeoró bajo Macron

Muchos factores explican por qué Le Pen ha ido en auge. Algunos son intrínsecos: la madre de tres hijos de 57 años, amante de los gatos, es más pulida y popular que su padre, un ex paracaidista brusco que tuvo múltiples condenas por incitar al odio racial y por minimizar las atrocidades nazis en la Segunda Guerra Mundial. Murió en enero.

Otros son externos e incluyen el descontento de los votantes por la desigualdad de riqueza que ha empeorado significativamente bajo Macron.

Unos 1.200.000 personas adicionales han caído por debajo del umbral de pobreza en la séptima economía más grande del mundo desde la elección de 2017 y la reelección de 2022 del presidente proempresarial de Francia.

El exbanquero de inversiones redujo los impuestos a las empresas y diluyó un impuesto sobre la riqueza para aumentar el atractivo de Francia para la inversión. Los críticos de izquierda etiquetaron a Macron como "el presidente de los ricos".

La tasa de pobreza era del 13,8% cuando Macron asumió el poder y apenas se había movido durante la presidencia anterior de François Hollande, un socialista.

Para 2023, en el segundo mandato de Macron y el año más reciente con datos oficiales de la agencia nacional de estadísticas de Francia, la tasa de pobreza se había disparado al 15,4%, que es su nivel más alto en casi 30 años de mediciones.

El año siguiente, el Reagrupamiento Nacional triunfó en las votaciones francesas para el Parlamento Europeo. Tan pesada fue la derrota para su campo centrista que Macron sorprendió a Francia al disolver la Asamblea Nacional.

Nuevamente, el Reagrupamiento Nacional se disparó. No estuvo cerca de ganar una mayoría —ningún partido lo hizo— pero con 123 de los 577 legisladores, el Reagrupamiento Nacional superó a todos los demás partidos y superó su mejor marca anterior de 89 legisladores elegidos en 2022.

En pocas palabras: cuanto peor está Francia, mejor parece irle al Reagrupamiento Nacional.

Mostrando la correlación

El mapeo de The Associated Press tanto de la pobreza en Francia como del voto de Le Pen en las cuatro elecciones legislativas francesas desde que ella asumió el partido de su padre en 2011 muestra cómo ambos han crecido.

Los mapas muestran un progreso particularmente evidente del Reagrupamiento Nacional en algunas de las regiones más pobres de Francia, especialmente en lo que se han convertido en bastiones del Reagrupamiento Nacional: el noreste desindustrializado y a lo largo de su costa mediterránea.

Las tasas de pobreza por región se mapearon hasta 2021, más allá de lo cual la agencia nacional de estadísticas INSEE no tiene datos para las 96 regiones de la Francia continental. La AP mapeó el apoyo al Frente Nacional y luego al Reagrupamiento Nacional utilizando el desempeño del partido en las primeras rondas de votación en las elecciones legislativas de 2012, 2017, 2022 y 2024.

"Vemos claramente que el voto del Reagrupamiento Nacional está muy fuertemente correlacionado con problemas de pobreza, de dificultades con la movilidad social" y con votantes "que son más pesimistas sobre el futuro de sus hijos o su situación personal", explica Luc Rouban, investigador principal de la prestigiosa escuela de ciencias políticas Sciences Po de París.

François Ouzilleau, quien se presentó por el partido de Macron en las elecciones legislativas de 2022 y perdió ante un candidato del Reagrupamiento Nacional en su distrito en Normandía al oeste de París, lo expresa de manera más simple.

"Se alimenta de la ira y los problemas de la gente", declaró.

Los paralelismos con Trump son evidentes

Pero la pobreza es solo parte de la explicación. El éxito de Le Pen no se limita a los votantes que luchan por llegar a fin de mes. Combatir la inmigración, el pan y la mantequilla del partido desde su fundación, sigue siendo un pilar central del lepenismo.

Rouban ve similitudes del Reagrupamiento Nacional con el manual de Donald Trump en Estados Unidos.

"Están haciendo trumpismo a la francesa", indicó. "Dicen: 'Desconfiamos del sistema de justicia', como Trump. 'Estamos recuperando el control de nuestras fronteras nacionales', como Trump".

El Reagrupamiento Nacional establece bastiones

El partido dice que sus propuestas para reducir el gasto de Francia en migrantes y en la UE y redirigir el dinero a los bolsillos de la gente al reducir los costos de la energía y otras necesidades atraen a los votantes con necesidades financieras.

"La gente ha entendido claramente que quienes defienden el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias son el Reagrupamiento Nacional", dijo Laure Lavalette, portavoz parlamentaria del partido, a la AP.

Lavalette representa la región sureña de Var, uno de los nuevos bastiones del Reagrupamiento Nacional a medida que la popularidad de Macron ha caído en picado.

En las elecciones legislativas que siguieron a su elección en 2017, el partido de Le Pen no logró ganar ningún escaño en Var. Pero después de la reelección de Macron en 2022, el Reagrupamiento Nacional se apoderó de siete de los ocho escaños de Var y repitió esa hazaña en 2024.

Las tasas de pobreza en Var han superado durante mucho tiempo el promedio nacional, muestra el mapeo de la AP.

Lavalette dice que llegar a fin de mes es "sumamente difícil" para algunos de sus electores y que "algunos me dicen que tienen que elegir entre la comida y la calefacción".

Los votantes ansían un cambio

La elección legislativa de 2024 produjo un parlamento fracturado con gobiernos minoritarios frágiles colapsando uno tras otro. Para deshacer ese nudo, Macron podría haber disuelto la Asamblea Nacional nuevamente este año, desencadenando una nueva elección.

Eso es lo que quería el Reagrupamiento Nacional, alentado por encuestas que sugieren que podría ganar suficientes escaños para formar su primer gobierno.

Consciente de que tal resultado podría cargarlo con un primer ministro del Reagrupamiento Nacional por el resto de su presidencia, Macron contuvo su fuego.

Y por ahora, al menos, suficientes legisladores han apoyado al primer ministro Sébastien Lecornu para mantenerlo a flote, conscientes del riesgo de perder sus escaños si Macron llama a los votantes de nuevo a las urnas.

"Hay una espada de Damocles colgando sobre nosotros, se llama el Reagrupamiento Nacional", sostuvo Ouzilleau, quien se desempeña como alcalde en la ciudad normanda de Vernon y es un amigo de Lecornu.

Dice que los votantes le han estado diciendo cada vez más que están listos para probar el Reagrupamiento Nacional, rompiendo décadas de gobierno ininterrumpido por partidos tradicionales.

"Ha sido dos o tres años que hemos estado escuchando esto: 'Hemos probado todo excepto el Reagrupamiento Nacional, así que ¿cuál es el riesgo?'", dijo.

