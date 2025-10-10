Los Filis enfrentan un futuro incierto tras su cuarta eliminación consecutiva en playoffs

FILADELFIA (AP) — El mal tiro de Orion Kerkering en Los Ángeles no solo acabó de manera cruel la temporada de los Filis de Filadelfia, sino que prácticamente supone el último capítulo del núcleo de un roster que encadenó cuatro postemporadas consecutivas si poder conquistar el título de la Serie Mundial.

Kyle Schwarber, el campeón de jonrones y carreras impulsadas de la Liga Nacional; el veterano J.T. Realmuto; y el abridor venezolano Ranger Suárez, son todos agentes libres. El jardinero Harrison Bader, quien aumentó su valor con dos meses espectaculares con los Filis, tiene una opción mutua que seguramente rechazará.

¿Y qué pasa con el mánager Rob Thomson? Ha podido llevar a Filadelfia a los playoffs en sus cuatro temporadas al mando. Los llevó a la Serie Mundial de 2022 (donde perdieron ante Houston) y los Filis acaban de ganar su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional.

El anillo es lo más importante y los Filis nuevamente se quedaron cortos de ganar su primer campeonato desde 2008. Ese fracaso podría pesar mucho en la decisión del dueño John Middleton y el presidente Dave Dombrowski de mantener a Thomson para una quinta temporada o comenzar de nuevo con un nuevo piloto y una renovación del roster después de años de básicamente repetir con el mismo núcleo.

Otras bajas

¿Qué harán con el jardinero derecho Nick Castellanos, quien tiene un año restante en el contrato de cinco años y US$100 millones que firmó antes de la temporada 2022, quien parecía infeliz y citó problemas personales con Thomson después de perder su puesto de titular al final de la temporada?

José Alvarado tiene una opción del club para 2026, pero ¿realmente están los Filis interesados en mantener al relevista zurdo que cumplió una suspensión de 80 juegos y fue apartado del roster de postemporada por violar el reglamento sobre consumo de sustancias prohibidas?

La interrogante que ha martirizado a los Filis en cada uno de los últimos tres años de playoffs es esta: ¿Cómo pueden los Filis, con una nómina de US$291,7 millones, salir del mismo patrón de octubre de bates congelados de sus jugadores más caros y que los condenó nuevamente contra los Dodgers?

El tiro errante de Kerkering fue solo la última palada de tierra en un hoyo de playoffs cavado profundamente por la floja producción en el plato de Schwarber, Bryce Harper y Trea Turner. Harper y Turner no van a ninguna parte y los mejores prospectos de ligas menores, como el lanzador abridor Andrew Painter, el jardinero Justin Crawford y el infielder Aidan Miller, están a punto de debutar en las mayores.

Entonces, ¿qué sigue? ¿Thomson tendrá otra temporada?

Thomson, de 62 años, está en una concisa lista de los mejores managers en la historia de la franquicia.

Fuera de Castellanos, Thomson es generalmente bien querido y altamente apreciado dentro del vestuario. Su toma de decisiones tuvo algunos aciertos, como la combinación de Aaron Nola y Suárez en el Juego 3, y errores, como el imprudente toque de Bryson Stott en la novena entrada del Juego 2 de la serie divisional de la Liga Nacional. Tiene un récord de 346-251 (.580) en la temporada regular y ese tipo de récord generalmente no hace que los managers sean despedidos.

Fracasar en la postemporada, perdiendo en la Serie Mundial de 2022; la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2023 y dos derrotas consecutivas en la serie divisional, genera cierta preocupación sobre la seguridad laboral de Thomson.

“Está fuera de mi control”, dijo Thomson. “Ni siquiera estoy pensando en eso. Tengo 60 personas ahí que están con el corazón roto en este momento. Así que estoy pensando más en eso que en mi trabajo ahora mismo”.

Harper, quien tiene seis años restantes en su contrato de 13 años y US$330 millones, y Turner ambos abogaron por el regreso de Thomson.

Sí, a ambos les gusta el afable canadiense. Sin embargo, hay un toque de culpa de que sus caídas en la postemporada son la mayor parte de la razón por la que los Phillies están en casa con las manos vacías en octubre.

Turner se fue de 17-4 sin jonrones y tres carreras impulsadas contra los Dodgers, mientras que Schwarber se fue de 16-3 (con dos jonrones en el Juego 3) y Harper solo de 15-3 sin jonrones y sin carreras impulsadas. Descartando la explosión ofensiva del Juego 3, Turner-Schwarber-Harper se combinaron para un 35-3 en la serie. Castellanos, Stott y el jardinero Max Kepler todos batearon por debajo de 0,200 en la serie.

Thomson tiene contrato hasta la próxima temporada. Pero siempre hay alguien que paga los platos rotos y es posible que los Filis se separen del coach de bateo Kevin Long.

¿Deberían quedarse o deberían irse?

Schwarber ha emergido como el líder en el vestuario y ha superado a Harper como la cara de la franquicia en sus cuatro temporadas increíblemente exitosas.

Va a exigir muchos años y mucho dinero, mucho dinero, en el mercado. Viene de fijar un récord personal de 56 jonrones esta temporada.

Schwarber cumplirá 33 años antes de la próxima temporada y los Filis no pueden estar seguros de que su poder se mantendrá en un posible contrato a largo plazo.

Pero, ¿pueden permitirse los golpes a corto plazo en poder y popularidad si lo dejan ir?

Schwarber sufrió para contener las lágrimas tras la derrota en el Juego 4 mientras reflexionaba no solo sobre el final de la temporada, sino sobre su crucial decisión de la temporada baja.

“Esta es una organización de primera y mucha gente debería sentirse muy afortunada de que, uno, estás jugando para un equipo que intenta ganar cada año y tienes una base de fanáticos que se preocupa y unos dueños que están comprometidos”, afirmó Schwarber.

Realmuto se irritó con los reporteros en Los Ángeles que le preguntaron sobre su futuro: “No estoy aquí para hablar sobre la agencia libre, amigo. No hagas esa pregunta ahora”, dijo.

Castellanos dijo que atendería una lesión en la rodilla izquierda sufrida en julio antes de tomar decisiones sobre su futuro.

De cualquier manera, los Filis todavía son lo suficientemente talentosos como para llegar a los playoffs en 2026.

Ninguna decisión cambiará el dolor de otra derrota en una serie de playoffs.

“El béisbol suele ser así", dijo Turner. "Es una mala respuesta y no es lo que la gente quiere escuchar. Por eso este juego es tan difícil".

