Los fondos de recuperación de la ue no utilizados deben destinarse a defensa, según ministros polacos

VARSOVIA, 6 mayo (Reuters) - Los fondos de la Unión Europea no utilizados para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de la pandemia deberían destinarse al desarrollo de la industria de defensa, según afirmaron el lunes el vice primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Polonia gasta más en defensa en proporción a su PIB que otros Estados de la UE y ha pedido a los miembros de la UE que aumenten el gasto en defensa tras la invasión rusa de Ucrania. "Todos los fondos del plan nacional de recuperación que no se utilicen deben destinarse a proyectos de defensa", afirmó Wladyslaw Kosiniak Kamysz, vice primer ministro y ministro de Defensa, durante una mesa redonda en la conferencia Defence24 celebrada en Varsovia. Añadió que habría "muchos de esos fondos (no utilizados)". La UE creó en 2021 un fondo de 724.000 millones de euros, conocido como Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR), que se desembolsará a los Estados miembros a lo largo de seis años para impulsar la inversión pública y ayudarles a salir de la pandemia más ecológicos y tecnológicos. Para obtener el dinero del FRR, los Estados miembros tienen que realizar inversiones y reformas previamente acordadas que también impulsen el crecimiento en los próximos años. Polonia y algunos otros países se encuentran actualmente en una carrera contrarreloj para llevar a cabo las inversiones y reformas necesarias antes de que expire el acceso al FRR en agosto de 2025. "Estoy totalmente de acuerdo en que los fondos no utilizados del plan nacional de recuperación, globalmente dentro de toda la Unión, se destinen a defensa", declaró el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, durante la misma mesa redonda. Polonia gasta en defensa más del 4% de su producción económica, el doble del 2% que marca la directriz de la OTAN. (Información de Karol Badohal; editado por Susan Fenton; editado en español por Javi West Larrañaga)

