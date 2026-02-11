Los franceses Cizeron y Fournier Beaudry logran el oro olímpico en danza sobre hielo

Los patinadores franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry se colgaron el oro olímpico en danza sobre hielo, este miércoles en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, a pesar de llevar asociados como pareja deportiva desde hace poco más de un año.

Para Cizeron se trata de su segundo oro olímpico seguido, cuatro años después del que logró con Gabriella Papadakis, con quien tuvo un distanciamiento personal que incluyó incluso reproches públicos en un libro escrito por la patinadora recientemente.

Fournier Beaudry, canadiense nacionalizada francesa, y Cizeron acumularon 225,82 puntos, superando así en el podio a la pareja estadounidense Madison Chock y Evan Bates (224,39 puntos, plata) y a los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier (217,74 puntos, bronce).