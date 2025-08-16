Los fuegos de Ourense mantienen una mala calidad de aire y sus efectos, humo y ceniza, llegan a otras provincias

OURENSE, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los incendios forestales que han adquirido en las últimas horas una dimensión hasta ahora desconocida en Galicia --en la pasada jornada el fuego de Chandrexa de Queixa (que ya había sumado los de Requeixo y Parafita) se unió con el de Vilariño de Conso y alcanzó las 16.000 hectáreas arrasadas-- provocan una mala calidad del aire. En la provincia de Ourense, la calidad del aire está entre mala y pésima, según los medidores de MeteoGalicia. La situación más dura a nivel de mala calidad de aire se registra en Laza, pero también en el sur de Lugo o el este de Pontevedra las mediciones son preocupantes. No en vano, con mayor intensidad en la pasada jornada, los efectos de los fuegos ourensanos, como el humo y la ceniza, se dejaron ver con fuerza en zonas de otras provincias. MeteoGalicia ratifica que se espera la intrusión de masas de aire africano, por lo que los niveles de partículas (PM) podrían verse incrementados. También apunta que los incendios activos en la comunidad afectan a la calidad del aire incrementando en gran medida los niveles de partículas PM10 y PM2,5. Ante esta situación, se llama a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los servicios de emergencias y extinción de incendios, que en algunos casos han pedido a los vecinos confinarse en sus viviendas, dado que, además del riesgo de las llamas, la coyuntura podría tener efectos para su salud.