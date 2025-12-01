Los funerales de los tres jóvenes fallecidos en el accidente de Cabezón de la Sal se celebran este lunes

SANTANDER, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Los funerales de los tres jóvenes de 22, 23 y 25 años que fallecieron en la madrugada del domingo en el accidente ocurrido en la localidad de Virgen de la Peña, en Cabezón de la Sal, se celebrarán este lunes.

El de Pau S.G., de 22 años, que era el conductor del vehículo, tendrá lugar, a partir de las 17.30 horas, en la parroquia de la localidad de Casar de Periedo, en Cabezón de la Sal.

A continuación, el cuerpo será incinerado en el crematorio de Río Cabo, en Torrelavega.

Antes se celebrarán los de los otros dos ocupantes del vehículo. El funeral de Alejandro F.S., de 25 años, será a las 13.00 horas, en la parroquia de la localidad de Villanueva de la Peña, en el municipio de Mazcuerras, y a continuación será también incinerado en el cementerio de Río Cabo.

Y el responso de despedida de Borja D.V., de 23 años, tendrá lugar a las 15.00 horas en la capilla del crematorio de Río Cabo, y a continuación será la incineración.

El accidente se produjo sobre las 00.30 horas del domingo en el punto kilométrico 244,9 de la N-634, en la localidad de Virgen de la Peña de Cabezón.

Por causas que se están investigando, el conductor perdió el control del vehículo y se subió por una isleta tras lo que el coche dio varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano.

Al lugar acudieron efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del 112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo.

Por el tráfico suceso, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal ha decretado tres días de luto oficial.