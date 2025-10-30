Los futuros de la soja caen un 1% en Chicago tras la reunión entre Trump y Xi

PEKÍN, 30 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago caían el jueves, después de que el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping concluyeran su reunión, en un momento en que los mercados se sintieron decepcionados por la falta de detalles concretos sobre las compras agrícolas. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) descendía un 1,32%, a US$10,8 el bushel, a las 0516 GMT, y retrocedía desde un máximo de 15 meses alcanzado en sesiones anteriores.

“Grandes cantidades, tremendas cantidades de soja y otros productos agrícolas van a ser comprados inmediatamente”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One tras su reunión con Xi.

También dijo que EEUU reduciría el arancel al fentanilo para China al 10% desde el 20%. China no ha hecho pública ninguna información tras las conversaciones.

“Realmente no hay nada”, dijo Andrew Whitelaw, analista de la consultora australiana Episode 3.

“El mercado esperaba un acuerdo comercial que fuera concreto y reanudara el comercio, pero en realidad no es tan concreto por lo que podemos ver en este momento”, añadió. En un posible deshielo de las relaciones, la empresa estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense esta semana, las primeras compras del país de la cosecha estadounidense de este año, dijeron dos fuentes comerciales a Reuters el miércoles. El maíz CBOT perdía un 1,09%, a US$4,29-1/4 el bushel, mientras que el trigo descendía un 1,32%, a US$5,25-1/4 el bushel.

Los analistas estimaban unas ventas semanales de exportación de soja estadounidense de 600.000-1,6 millones de toneladas métricas, de maíz de 1,1-2,1 millones de toneladas métricas y de trigo de 350.000-600.000 toneladas métricas, según un sondeo de Reuters. El Departamento de Agricultura de EEUU ha suspendido los datos semanales de ventas de exportación, que normalmente se publican los jueves, debido al cierre de la Administración federal. Los fondos de materias primas fueron compradores netos de soja y cereales CBOT el miércoles, según los operadores.

