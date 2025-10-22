Los futuros de la soja de EEUU suben por expectativas de avance comercial con China

CHICAGO, EEUU, 22 oct (Reuters) - Los futuros de la soja estadounidense subían el miércoles, ya que los operadores mantenían la esperanza de que haya avances en las conversaciones comerciales con China, el principal comprador de soja, y por una propuesta japonesa para aumentar las compras de la oleaginosa, lo que podrían ayudar a los agricultores estadounidenses a evitar pérdidas.

* Los futuros del maíz y el trigo avanzaban, pero se mantenían dentro de un rango estrecho, porque los operadores esperaban una nueva dirección.

* A las 1805 GMT, los futuros de la soja para noviembre en Chicago subían 2 centavos, a US$10,325 por bushel, mientras que los contratos a plazo cotizaban mayormente a la baja.

* El maíz de diciembre de CBOT subía 3 centavos a US$4,2275 por bushel y el trigo de diciembre ganaba 3,25 centavos a US$5,0350 por bushel.

* Los mercados están centrados en una reunión clave entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Corea del Sur la próxima semana. Trump ha dicho que quiere un "acuerdo justo" y ha pedido repetidamente a China que reanude las compras de soja estadounidense.

* "No sabemos si saldrá algo de ello", dijo Sherman Newlin, corredor de Risk Management Commodities, sobre la próxima reunión entre Estados Unidos y China. "Con el gobierno (estadounidense) cerrado también, no hay nada que hacer. El mercado está en el limbo".

* Actualmente, no hay nuevas ventas de soja de Estados Unidos a China y no se espera que se cargue nada en las próximas semanas, según información de grupos de la industria de Estados Unidos, como la Asociación Estadounidense de la Soja y el Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos.

* Por separado, el nuevo Gobierno de Japón está ultimando un paquete de compras, que incluye camionetas estadounidenses, soja y gas, para presentárselo a Trump en las conversaciones sobre comercio y seguridad de la próxima semana, dijeron dos fuentes a Reuters.

* El grupo brasileño de semillas oleaginosas Abiove proyectó la cosecha de soja 2025/26 del país sudamericano en un récord de 178,5 millones de toneladas métricas, más que los 171,8 millones del año anterior. (Reporte de Julie Ingwersen; contribución de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Sybille de La Hamaide en París; edición en español de Javier López de Lérida)