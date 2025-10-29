Los futuros de la soja en EEUU rondan máximos de 15 meses tras compras de China

Por Tom Polansek

CHICAGO, EEUU, 29 oct (Reuters) -

Los futuros de la soja en Chicago rondaron un máximo de 15 meses el miércoles después de que fuentes dijeron que China hizo sus primeras compras de la cosecha estadounidense de otoño, antes de una cumbre de los líderes Donald Trump y Xi Jinping.

* Los precios se mantenían bajo el máximo desde julio de 2024, del martes, ya que los operadores dijeron que Estados Unidos necesitaba cerrar más negocios después de que China evitó la soja estadounidense durante su conflicto comercial con Washington.

* La empresa estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense, dijeron dos fuentes comerciales.

* "Es un comienzo, pero tres cargamentos no es un gran número", dijo Matt Wiegand, corredor de materias primas de FuturesOne. * Los futuros más activos de la soja subían 4,75 centavos, a US$10,83 por bushel, a las 1745 GMT, después de haber marcado hasta US$11,08 el martes.

* Los futuros de los cereales también subían. El maíz CBOT

ganaba 2 centavos a US$4,34 el bushel, tras avanzar a US$4,3625, su nivel más alto desde principios de julio. * El trigo subió 1 centavo a US$5,30 el bushel, tras alcanzar el martes los US$5,35, su nivel más alto desde mediados de septiembre.

* El acuerdo de COFCO para el envío en diciembre-enero de unas 180.000 toneladas métricas de soja estadounidense fue la primera compra de este tipo realizada por China en meses.

* Los operadores no esperan una reanudación significativa de la demanda de cargamentos estadounidenses tras las recientes grandes compras sudamericanas.

* "Vamos a necesitar ver un seguimiento más significativo para que las cosas se animen", dijo Wiegand.

* Los operadores estaban a la espera de ver si el principal importador, China, realiza más compras o se compromete a futuros acuerdos, cuando Trump y Xi tenían previsto reunirse en Corea del Sur el jueves.

(Reporte de Tom Polansek en Chicago, Peter Hobson en Pekín y Sybille de La Hamaide en París. Edición en español de Javier López de Lérida)