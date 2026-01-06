Los futuros de la soja suben ya que China compra más suministros estadounidenses

Por Tom Polansek

CHICAGO, 6 ene (Reuters) - Los futuros de la soja en la bolsa de Chicago subieron ligeramente el martes debido a que China compró más suministros estadounidenses.

* Los futuros del maíz y el trigo también subieron ligeramente, debido a que los mercados agrícolas ampliaron sus ganancias tras recuperarse el lunes de los recientes mínimos de varias semanas.

* Operadores siguieron de cerca la demanda china de soja estadounidense después de que Washington dijera a finales de octubre que Pekín había acordado comprar suministros como parte de una tregua en la guerra comercial entre ambos países.

* El almacenador estatal chino Sinograin compró esta semana 10 cargamentos de soja estadounidense, por un total de unas 600.000 toneladas métricas, dijeron tres operadores a Reuters. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó más tarde que los exportadores vendieron 336.000 toneladas métricas de soja estadounidense a China para la entrega 2025/2026.

* Las compras totales de soja estadounidense por parte de China se acercaban a los 10 millones de toneladas desde la tregua comercial, dijeron los operadores. Eso representa más del 80% de los 12 millones de toneladas métricas que el Secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent dijo anteriormente que China se comprometió a comprar a finales de febrero.

* Algunos comerciantes habían temido que Pekín pausara sus compras después de que Estados Unidos capturara al presidente de Venezuela, un socio estratégico chino, dijo Jim Gerlach, presidente de A/C Trading en Indiana.

* "El hecho de que hayan comprado porotos a pesar de todo esto es un apoyo", dijo Gerlach.

* Los futuros más activos de la soja CBOT subían 1 centavo a US$10,63 el bushel a las 1730 GMT. El viernes, el contrato de referencia marcó su nivel más bajo desde octubre.

* El maíz CBOT subió 2 centavos a US$4,465 el bushel, mientras que el trigo CBOT subió medio centavo a US$5,13 el bushel. El trigo alcanzó el viernes su nivel más bajo desde octubre, mientras que el maíz tocó el lunes su nivel más bajo en dos semanas antes de volver a subir.

* La preocupación por el riesgo de que la sequía afecte a las cosechas de maíz en Argentina contribuyó a apuntalar los precios, según Gerlach. Los analistas también prestaron atención a la sequía en los cinturones de trigo de invierno de Estados Unidos.

* "Los focos de sequía en las llanuras de EEUU prestaron apoyo al trigo, pero las ganancias se vieron limitadas por los amplios suministros de los principales países exportadores", dijo Josh Lawrence, consultor de IKON Commodities.

* Los operadores de cereales también estaban pendientes de los flujos de inversores vinculados a los cambios anuales en la composición de los índices de materias primas, y con la vista puesta en los datos sobre cosechas que publicará el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el próximo lunes.

(Reporte de Tom Polansek en Chicago, Ella Cao, Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín y Gus Trompiz en París. Edición de Rashmi Aich, Harikrishnan Nair, Shailesh Kuber y Andrea Ricci. Editado en español por Natalia Ramos)