Los futuros de tasas de interés de EEUU aumentan probabilidades de recortes de tasas de la Fed en junio tras el dato de inflación

NUEVA YORK, 13 feb (Reuters) -

Los futuros sobre tasas de interés estadounidenses aumentaron ligeramente las probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas en junio, tras un informe que mostraba que la inflación había subido menos de lo esperado en enero.

Los futuros también apuntaban a una relajación de 61 puntos básicos por parte del banco central tras los datos, frente a los 58 puntos básicos justo antes.

Los datos mostraron que el Índice de Precios al Consumidor avanzaron un 0,2% el mes pasado, tras un aumento sin revisar del 0,3% en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un incremento del IPC del 0,3%. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss)