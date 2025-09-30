Los futuros del mineral de hierro caen tras datos débiles chinos pero apuntan a ganancias trimestrales

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 30 sep (Reuters) -

Los precios de los futuros del mineral de hierro caían el martes, presionados por los débiles datos manufactureros de China, pero iban camino de registrar sólidas ganancias trimestrales, mientras que los fuertes repuntes impulsados por las exportaciones en julio y agosto compensan los recientes descensos. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,45%, a 782 yuanes (US$109,73) la tonelada métrica, a las 0238 GMT.

El contrato ha bajado un 0,51% en lo que va de mes, pero ha subido un 9,82% en el trimestre. El mineral de hierro de referencia para septiembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,05%, a US$105,25 la tonelada. En lo que va de trimestre, el contrato ha subido un 12,27%. El sector manufacturero chino se contrajo por sexto mes consecutivo en septiembre, según una encuesta oficial, lo que sugiere que los productores esperan nuevos estímulos para impulsar la demanda interna. (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)