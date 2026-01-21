Los futuros del mineral de hierro caen tras el alza de envíos trimestrales de Rio Tinto

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 21 ene (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro caían por quinta sesión consecutiva el miércoles, después de que Rio Tinto, el principal proveedor mundial, de fuertes envíos de mineral de hierro en su cuarto trimestre, mientras que la preocupación por las inspecciones de seguridad pesó en el mercado chino. El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China terminó la con un descenso del 0,32%, a 784 yuanes (US$112,58) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia de febrero en la Bolsa de Singapur perdía un 0,74% a US$103,2 la tonelada a las 0708 GMT después de tocar su mínimo desde el 17 de diciembre a US$103 anteriormente. Rio Tinto anunció el miércoles un aumento del 7% en los envíos de mineral de hierro en el cuarto trimestre, gracias a la producción trimestral récord de las operaciones de Pilbara y a los buenos resultados de las descargas ferroviarias y portuarias.

Un aumento de los envíos de mineral de hierro de Australia a China ejercería una presión a la baja sobre los precios del mineral de hierro chino.

Mientras tanto, la preocupación por el endurecimiento de los controles de seguridad tras una explosión en una fábrica de planchas de acero en la región septentrional china de Mongolia Interior avivó los temores sobre la demanda de materias primas.

Aunque la producción de metal caliente aumentó 22.800 millones de toneladas semanales, los volúmenes de transacciones de mineral de hierro en los principales puertos de China han sido flojos, según datos de Mysteel publicados el 21 de enero.

En general, el sentimiento sigue siendo bajista y reacio al riesgo, y los precios del mineral de hierro se enfrentan a una resistencia a corto plazo, según el Mercado de Metales de Shanghái. Otros componentes de la siderurgia languidecían en el DCE: el carbón de coque y el coque bajaban un 1,83% y un 0,59%, respectivamente.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái dispares. Las barras de acero

cedían un 0,35% y las bobinas laminadas en caliente

perdían un 0,06%. Por su parte, el alambrón

ganaba un 0,03% y el acero inoxidable

sumaba un 2,4%.

(US$1 = 6,9638 yuanes)