Los futuros del mineral de hierro suben tras señales de apoyo en China y problemas de suministro

Por Lucas Liew

SINGAPUR, 24 nov (Reuters) -

Los futuros del mineral de hierro repuntaban el lunes, rompiendo una racha de dos sesiones de pérdidas, mientras los titulares de apoyo a la política de China y las nuevas interrupciones del suministro alimentaron el sentimiento alcista. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) subía un 0,44%, hasta 790,5 yuanes (US$111,23) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia de diciembre en la Bolsa de Singapur subía un 0,87%, a US$104,85 la tonelada, a las 0700 GMT.

Los precios del mineral de hierro avanzaron la semana pasada después de que los medios estatales chinos señalaran que Pekín podría poner en marcha medidas de apoyo al sector inmobiliario, como subsidios hipotecarios para los compradores primerizos, mayores rebajas del impuesto sobre la renta para los prestatarios y menores costes de transacción de la vivienda, según los analistas de ANZ.

Las recientes interrupciones de la oferta han respaldado los precios del mineral de hierro, lo que ha influido en la confianza del mercado a corto plazo, según el bróker Galaxy Futures.

El comprador estatal chino de mineral de hierro ordenó la semana pasada a las acerías que suspendieran las compras de un tipo de mineral de hierro de BHP, lo que se sumó a otra prohibición ya en vigor y agravó la disputa en torno a un nuevo contrato.

Con todo, la Asociación China del Hierro y el Acero prevé, según su último informe mensual, que los precios nacionales del acero seguirán bajo presión en un futuro próximo, en un momento en que las existencias son elevadas y la demanda se suaviza de cara al invierno.

Mientras que la producción mundial de acero cayó un 5,9% interanual en octubre, la de China, principal productor y consumidor, descendió un 12,1%, según datos de la Asociación Mundial del Acero. Según datos de SteelHome, las existencias totales de mineral de hierro en los puertos chinos aumentaron un 0,03% semanal, hasta situarse en 139.600.000 toneladas el 21 de noviembre. Otros ingredientes de la siderurgia en el DCE fueron dispares: el carbón de coque descendía un 1,48% y el coque avanzaba un 0,03%.

Los índices de referencia del acero en la Bolsa de Futuros de Shanghái en su mayoría. Las barras de acero

subían un 0,95%, las bobinas laminadas en caliente

ganaban un 0,67%, el alambrón escalaba un 1,09% y el acero inoxidable bajaba un 0,2%.

(US$1 = 7,1071 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Ronojoy Mazumdar y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)