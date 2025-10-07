Los futuros del oro en EEUU superan los US$4000, su racha récord se acelera

Por Anushree Mukherjee

7 oct (Reuters) - Los futuros del oro estadounidense superaron el martes por primera vez la barrera de los 4000 dólares por onza, impulsados por las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal a finales de este mes y la persistente demanda de refugio debido al actual cierre del Gobierno estadounidense.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,9% a 4009,90 dólares a las 1513 GMT, tras alcanzar un máximo de 4011,30 dólares.

* El oro al contado subió un 0,7% a 3986,29 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 3988,59 dólares a comienzos de la sesión.

* "Se trata de flujos continuos de refugio seguro derivados en parte del cierre del Gobierno y no hay indicios reales de que vaya a resolverse a corto plazo. Por lo tanto, el oro sigue teniendo una demanda bastante decente", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de metales de Zaner Metals.

* En lo que va de año, el oro, que suele rendir bien en tiempos de incertidumbre y tasas de interés bajas, ha subido un 51%. El repunte del metal se ha visto impulsado por un cóctel de factores, como las expectativas de recortes de los tipos de interés, la actual incertidumbre política y económica, las sólidas compras de los bancos centrales, las entradas en los ETF de oro y la debilidad del dólar.

* El cierre del Gobierno estadounidense entró el martes en su séptimo día. El cierre ha pospuesto la publicación de indicadores económicos clave, obligando a los inversores a basarse en datos secundarios, no gubernamentales, para calibrar el calendario y el alcance de los recortes de tasas de la Fed.

* Los inversores prevén un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de este mes, y un recorte adicional de 25 puntos básicos en diciembre.

* En tanto, la agitación política en Francia y Japón se apoderó de los mercados de divisas y de renta fija por segundo día consecutivo.

* El Banco Central de China añadió oro a sus reservas en septiembre por undécimo mes consecutivo, según datos del Banco Popular de China.

* Goldman Sachs elevó el lunes su previsión del precio del oro para diciembre de 2026 desde 4300 a 4900 dólares la onza, citando las fuertes entradas de fondos cotizados (ETF) occidentales y las probables compras de los bancos centrales.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajó un 0,9% a 48,10 dólares la onza, el platino subió un 0,5% a 1633,90 dólares y el paladio ganó un 3,2% a 1361,37 dólares. (Reporte de Anushree Mukherjee y Kavya Balaraman en Bengaluru; Editado en español por Carlos Serrano)