Los futuros del trigo, cerca de máximos de dos semanas por riesgo meteorológico en EEUU

Por Tom Polansek

CHICAGO, EEUU, 8 ene (Reuters) - Los futuros del trigo en Chicago se acercaron el jueves a ⁠un máximo de dos ⁠semanas debido a la preocupación por el tiempo seco en las zonas de cultivo de Estados Unidos y los ataques rusos contra ⁠la infraestructura de ‌Ucrania, ​según analistas. Los futuros del maíz también subieron, mientras que los de la soja bajaron, ​ya que los operadores ajustaron posiciones antes de la publicación de los ‌esperados informes del Departamento de Agricultura de Estados ‌Unidos del lunes. Antes de la ​publicación de los datos sobre las cosechas, los operadores estaban pendientes del deterioro de las condiciones de sequía en las Llanuras, donde los agricultores cultivan el trigo duro rojo de invierno. Alrededor del 32% de Kansas, el principal productor de trigo de invierno de Estados Unidos, sufría una sequía anormal el 6 de enero, frente al 28% de una semana antes, según ⁠el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Algunos operadores dijeron que era demasiado pronto para que las condiciones ​meteorológicas influyan en el rendimiento de los cultivos que se cosecharán alrededor de junio. El mes pasado, las calificaciones de las condiciones del trigo de invierno disminuyeron en Kansas y otros estados de las Llanuras, según datos del USDA el martes. "A pesar de la reciente sequía, el trigo de invierno terminó diciembre en una forma ⁠razonablemente buena", dijo el USDA en un informe meteorológico diario el jueves. El trigo más ​activo subía 4 centavos, a US$ 5,22 el bushel, a las 1730 GMT, mientras que los futuros de trigo de Kansas City para marzo subían 2,75 centavos a US$ 5,3425 el ‍bushel. Ambos mercados alcanzaron sus niveles más altos desde el 26 de diciembre. La fortaleza de los precios "estuvo probablemente ligada al reciente descenso de las condiciones del trigo de invierno estadounidense", dijo Donatas Jankauskas, analista de CM Navigator. Los intensos ataques rusos a Ucrania, uno de los principales proveedores de ​trigo y maíz, también han reavivado la preocupación por la interrupción del comercio de cereales en el mar Negro. (Reportajes de Tom Polansek en Chicago, Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín, y ‍Gus Trompiz en París. Edición en español de Javier López de Lérida)