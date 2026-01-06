Los futuros del trigo registran ligeras ganancias ante la sequía en las llanuras de EEUU

PEKÍN, 6 ene (Reuters) - Los futuros del trigo en Chicago avanzaban el martes, después de que las condiciones de sequía en las llanuras de Estados Unidos y las crecientes tensiones en la región exportadora del mar Negro apoyaran unos precios que se encuentran bajo la presión de la abundante oferta mundial.

El contrato de trigo más activo en la CBOT (Wv1) subía un 0,05%, a US$5,12-3/4 el bushel, a las 0415 GMT. El maíz (Cv1) sumaba un 0,17%, a US$4,45-1/4 el bushel, y la soja (Sv1) ganaba un 0,28%, a US$10,65 el bushel.

El trigo, la soja y el maíz ampliaban sus ganancias por segunda sesión consecutiva, mientras los operadores regresaban de las vacaciones de fin de año y evaluaban las condiciones meteorológicas de los cultivos. El viernes pasado, la soja y el trigo alcanzaron sus niveles más bajos desde finales de octubre, mientras que el maíz tocó un mínimo de dos semanas.

"Los focos de sequía en las llanuras de EEUU prestaron apoyo al trigo", dijo Josh Lawrence, asesor de IKON Commodities.

"Aun así, las ganancias se vieron limitadas por los amplios suministros de los principales países exportadores".

Los operadores también vigilaban de cerca el corredor de exportación del mar Negro. El lunes, Rusia lanzó cinco ataques con misiles contra la ciudad ucraniana de Járkov, que dañaron infraestructuras energéticas, y atacó una empresa propiedad del productor agrícola estadounidense Bunge

en la ciudad de Dnipró, en el sureste del país, según informaron las autoridades ucranianas.

En Ucrania, las exportaciones de los principales productos agrícolas cayeron a 3,28 millones de toneladas métricas en diciembre, frente a los 3,58 millones de toneladas de noviembre, debido principalmente a los menores envíos de trigo y la soja, dijo el lunes el sindicato de operadores UGA.

Las señales semanales de la demanda de exportaciones estadounidenses fueron dispares. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo que las ventas netas de exportación de maíz estadounidense cayeron a 756.419 toneladas métricas en la semana terminada el 25 de diciembre de 2025, la más baja desde principios de septiembre, mientras que las ventas netas de exportación de soja de EEUU aumentaron a 1.244.136 toneladas, un 27% más que la semana anterior.

La agencia tiene previsto publicar datos clave sobre la cosecha el 12 de enero, incluidas las existencias estadounidenses de grano y soja al 1 de diciembre.

Los fondos de materias primas fueron compradores netos de cereales y productos de soja en la CBOT el lunes, según los operadores. (Información de Ella Cao, Daphne Zhang y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)