Los gigantes del calcio se estrenan en la Coppa de Italia
Los gigantes de la Serie A, con el nuevo líder del campeonato, el AC Milan, y el vigente campeón, el Nápoles, entran en liza esta semana en los octavos de...
- 1 minuto de lectura'
Los gigantes de la Serie A, con el nuevo líder del campeonato, el AC Milan, y el vigente campeón, el Nápoles, entran en liza esta semana en los octavos de final de la Copa de Italia.
El Milan, finalista del torneo la pasada temporada, se reencontrará el jueves en el Estadio Olímpico de Roma con la Lazio, a la que ya derrotó el sábado en partido liguero (1-0).
El equipo de Massimiliano Allegri ha encadenado doce partidos consecutivos sin perder que le han aupado a lo más alto de la tabla.
Nápoles, igualado a puntos con el conjunto "rossonero", recibirá el miércoles al Cagliari, el mismo día que el Inter visitará al Venecia, último superviviente de la Serie B (segunda categoría).
El vigente campeón copero, el Bolonia, recibirá el jueves al Parma, mientras que la Juventus abrirá los octavos de final el martes contra el Udinese. La "Vecchia Signora" no podrá contar con su delantero Dusan Vlahovic, baja por lesión para al menos los dos próximos meses.
Habrá que esperar a enero para conocer a los dos últimos equipos cuartofinalistas, cuando se disputen las eliminatorias Roma-Torino y Fiorentina-Como.
Programa de los octavos de final de la Copa de Italia
. Martes:
(2h00 GMT) Juventus – Udinese
. Miércoles:
(14h00 GMT) Atalanta – Génova
(17h00 GMT) Nápoles – Cagliari
(20h00 GMT) Inter - Venecia (D2)
. Jueves:
(17h00 GMT) Bolonia - Parma
(20h00 GMT) Lazio – AC Milan
. Martes 13 de enero:
(20h00 GMT) AS Roma - Torino
. Martes 27 de enero:
(20h00 GMT) Fiorentina - Como
jr/cto/mcd
- 1
El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción
- 2
A pesar del reciente asalto: el factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile
- 3
Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try
- 4
Narcos locales aspiran a crear el primer cartel argentino con proyección internacional