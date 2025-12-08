Los Globos de Oro se adentran en los pódcast y evitan críticas cuidadosamente

NUEVA YORK (AP) — Los Globos de Oro de este año introdujeron una categoría de mejor pódcast y, como era de esperar, los nominados anunciados el lunes darán mucho de qué hablar.

Los seis nominados para el premio inaugural de mejor pódcast son “Armchair Expert with Dax Shepard”, “Call Her Daddy”, “Good Hang with Amy Poehler”, “The Mel Robbins Podcast”, “SmartLess” y “Up First” de NPR. Representando una mezcla de noticias, consejos y entrevistas con celebridades, fueron seleccionados de una lista corta de 25 programas que los Globos habían considerado previamente elegibles.

Las nominaciones evitaron la política o la controversia al pasar por alto pódcasts populares de la lista corta, como programas de tendencia conservadora “The Megyn Kelly Show”, “The Tucker Carlson Show”, “The Ben Shapiro Show”, “Candace” de Candace Owen y, más notablemente, “The Joe Rogan Experience”, que encabezó la lista de pódcasts semanales de Spotify, Apple y YouTube este año. El pódcast de tendencia izquierdista “Pod Save America” también fue ignorado, al igual que los populares pódcasts de crímenes reales como “Morbid” y “Rotten Mango”.

Ben Bogardus, profesor y director del departamento de periodismo en la Universidad de Quinnipiac, dijo que parecía que el cuerpo de votación de los Globos —después de años de escándalo para la atribulada entrega de premios— quería evitar cualquier controversia, como invitar a un presentador de pódcast que pudiera aparecer y decir algo polémico.

“Están tratando de presentarse como un espectáculo de premios para las masas y no controversial, celebrando lo mejor del entretenimiento. Tener este espectáculo político, creo que simplemente querían evitar eso”, expresó.

La reacción al aparente desaire a los pódcasts relacionados con la política el lunes por la mañana fue ligera, con un puñado de usuarios de X que criticaron que programas de alto rango de personalidades como Rogan y el pódcaster del “manosphere” Theo Von habían quedado fuera del corte final. No hubo reacción directa de los propios presentadores.

Shapiro había lanzado una campaña publicitaria total para los Globos de Oro para su pódcast de una década, en el que ha hablado con personalidades como el Vicepresidente de Estados Unidos JD Vance y el Presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy en el último año. Además de hacer rondas con publicaciones de la industria, Shapiro también aseguró un espacio masivo en vallas publicitarias en Times Square de la ciudad de Nueva York.

Los 25 candidatos potenciales —incluyendo “The Daily” de The New York Times y “Pardon My Take” de Barstool Sports— coincidieron en su mayoría con los programas más escuchados.

“Si así es como quieres elegir tu ‘mejor pódcast’, ciertamente es un punto de partida y una forma de hacerlo”, dice Karl Hughes, un veterano de 20 años en el mundo del pódcast que es director ejecutivo de The Podcast Consultant. “Creo que deja fuera muchas cosas. Deja fuera mucho matiz”.

Los pódcasts elegibles deben tener contenido original y haber lanzado al menos seis episodios entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de septiembre de 2025, con una duración mínima de 30 minutos para cada episodio. El premio, que se entregará en la gala presentada por Nikki Glaser el 11 de enero, reconoce “la calidad, creatividad, compromiso de la audiencia e impacto” del pódcast, según los Globos.

Muchos expertos en pódcast se quedaron atónitos ya que los Globos no usaron ninguna categoría para su lista larga y fue un poco confuso sobre lo que constituía un mejor pódcast. ¿Calidad de producción? ¿Consistencia? ¿Las historias que se cuentan? ¿Números brutos?

“Es algo bueno para la industria obtener más reconocimiento y obtener reconocimiento en una ceremonia de premios importante es increíble”, dice Hughes. “Creo que es genial verlo. Pero la forma en que se hace, por supuesto, es un instrumento muy burdo”.

La controversia surgió casi de inmediato después del anuncio inicial cuando se reveló que Luminate Data, una empresa de seguimiento y análisis de entretenimiento, crearía la lista corta. Luminate pertenece a Penske Media Corp., que posee los Globos. Luego están los costos asociados con las campañas publicitarias tradicionales para el premio en las páginas de Variety y The Hollywood Reporter, también propiedad de Penske. La empresa no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Mientras que galas de premiación más amigables con lo digital como los Premios Webby, los Ambies, iHeartRadio y The Shorty Awards reconocen pódcasts, el movimiento de los Globos marca la primera vez que los pódcasts han sido incluidos en una premiación importante.

Hughes dice que es un paso natural a medida que madura el formato podcast y comienza a atraer más dólares corporativos. Espera que el foco de los Globos haga que sea accesible para más personas.

“Abrirá la puerta para más individuos y empresas que quieran usar el medio para contar historias interesantes porque tiene un poco más de respeto, un poco más de gravedad, un poco más de atractivo general”, manifestó.

Tres de los seis títulos nominados provienen de SiriusXM, y los demás de Amazon, Spotify y NPR. Robbins, nominada por su podcast de autoayuda, se mostró agradecida en un comunicado.

“Ser nominada a este premio es surrealista. También demuestra una simple verdad: nunca es tarde para cambiar de vida. Tu edad, tu pasado y tus dudas no determinan lo que puedes crear a continuación”, afirmó.

Bogardus se maravilló de cómo la industria de los pódcasts ha crecido en los últimos 25 años, más allá de sus orígenes en la radio y dando a los presentadores una libertad que los creadores de contenido en otros medios no tienen: “Llegar a una preimación ahora realmente muestra que ha llegado a ser un tipo de comunicación que la gente consume, que puede estar a la par de la televisión, la radio, el streaming, los videos de internet, las redes sociales”.

___ La periodista de The Associated Press Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur, contribuyó a este despacho. ___

