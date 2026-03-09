Los gobiernos intentan limitar el impacto de la guerra en Irán ante la subida del petróleo

SINGAPUR, 9 mar (Reuters) -

Los Gobiernos asiáticos se apresuran a limitar el impacto en las economías y los consumidores de la creciente guerra en Irán, que provocó el lunes una subida récord de los precios del petróleo después de que los principales productores redujeran la producción y Teherán indicara que los partidarios de la línea dura seguirán al mando.

En Corea del Sur, que compra el 70% de su petróleo en Oriente Medio, el presidente Lee Jae-myung dijo que Seúl limitaría los precios del combustible por primera vez en casi 30 años y advirtió contra las compras motivadas por el pánico.

En una reunión de emergencia, Lee calificó la crisis como "una carga significativa para nuestra economía, que depende en gran medida del comercio mundial y de las importaciones de energía de Oriente Medio".

Un alto cargo del Parlamento japonés dijo el domingo que el Gobierno había dado instrucciones a una reserva nacional de petróleo para que se preparara para una posible liberación de crudo, aunque el secretario jefe del Gabinete del país afirmó el lunes que no se había tomado ninguna decisión al respecto.

Japón importa alrededor del 95% de su petróleo de Oriente Medio. Cuenta con reservas para cubrir 354 días de consumo.

En otros lugares, Vietnam eliminó los aranceles a la importación de combustibles y Bangladés cerró las universidades para ahorrar electricidad y combustible, mientras que China pidió la semana pasada a las refinerías que detuvieran las exportaciones de combustible e intentaran cancelar los envíos ya comprometidos.

TRUMP MINIMIZA LA SUBIDA DE PRECIOS EN EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, intentó calmar la preocupación por el aumento de los precios de la gasolina en EEUU, que el viernes habían subido un 11% en la semana, mientras que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, le pidió que vendiera petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo.

"Los precios del petróleo a corto plazo, que bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de EEUU y del mundo", publicó Trump en la red social Truth Social el domingo por la noche. "¡SOLO LOS TONTOS PIENSAN LO CONTRARIO!", añadió.

El petróleo subía un 25%, con el Brent en camino de alcanzar una ganancia récord en un solo día, después de que Irán nombrara el lunes a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, mientras que los productores de la OPEP, Kuwait e Irak, recortaron la producción de petróleo durante el fin de semana, ya que el crucial estrecho de Ormuz permaneció efectivamente cerrado.

EL BRENT SUBE UN 25% POR EL TEMOR A LA ESCASEZ DE SUMINISTRO

En toda Asia, que obtiene el 60% de su petróleo de Oriente Medio, los precios de las acciones caían y el dólar subía, mientras los responsables buscaban contener el impacto de los precios del petróleo, incluyendo la posibilidad de liberar reservas estratégicas, ante la creciente preocupación de que la interrupción del suministro energético pudiera prolongarse. El lunes, Irán nombró a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, una medida que se espera que provoque la ira de Trump. Los ataques del fin de semana contra las instalaciones de almacenamiento de petróleo iraníes alimentaron los temores de represalias contra las instalaciones energéticas.

"Los precios del petróleo han reunido ahora todos los ingredientes para una tormenta perfecta: los productores del golfo Pérsico recortan la producción, el cierre prolongado del estrecho de Ormuz... todo ello agravado por un pesimismo creciente sobre un rápido cambio de la situación actual", dijo Muyu Xu, analista de petróleo de Kpler.

Irak redujo la producción de petróleo de sus principales yacimientos del sur en un 70%, hasta 1,3 millones de barriles diarios, según informaron el domingo tres fuentes del sector, mientras que Kuwait Petroleum Corp comenzó a recortar la producción de petróleo el sábado y declaró fuerza mayor.

El segundo exportador de GNL, Qatar, ya ha detenido las exportaciones de este combustible superenfriado, y los analistas predicen que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí también tendrán que reducir la producción pronto, mientras se están quedando sin almacenamiento de petróleo debido al cierre del estrecho de Ormuz. (Redacción de Tony Munroe; edición de Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)