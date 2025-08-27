LA NACION

Los grandes almacenes Kohl's ganan 131,9 millones de euros en el segundo trimestre, un 131,8% más

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cadena de grandes almacenes estadounidenses Kohl's registró unos beneficios netos de US$153 millones (131,9 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado el 2 de agosto, lo que supone más que duplicar (131,8%) los obtenidos el año anterior. Los ingresos se contrajeron un 5%, hasta los US$3546 millones (3057 millones de euros), de los que US$3347 millones (2886 millones de euros) se correspondieron con las ventas realizadas por la compañía en sí y, el resto, a otros conceptos. De su lado, se incurrieron en unos gastos de actividad, venta o administración de US$3210 millones (2768 millones de euros), un 5% menos en términos interanuales. Además, se anotaron depreciaciones y amortizaciones por US$175 millones (150,9 millones de euros), sin apenas cambios, pero sí un atípico que aportó US$129 millones (111,2 millones de euros).

Ya en el acumulado semestral, las ganancias se multiplicaron por tres (259,4%), hasta los US$139 millones (119,9 millones de euros), aunque la facturación retrocedió un 4,7%, hasta los US$6779 millones (5845 millones de euros).

"Los resultados del segundo trimestre de Kohl's son la prueba del progreso que estamos logrando con nuestras iniciativas en 2025. [...] Hemos conseguido ampliar nuestros márgenes brutos, reducir nuestro inventario y disminuir nuestros gastos, lo que ha dado lugar a unos sólidos beneficios en el segundo trimestre", ha afirmado el consejero delegado interino de Kolh's, Michael Bender.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

De cara a 2025, se han mejorado las previsiones, por lo que ahora se anticipa que las ventas netas sean entre un 5% y un 6% inferiores a las de 2024, mientras que, en métricas comparables, se quedarán entre un 4% y un 5% por debajo.

Asimismo, se repartirá un dividendo trimestral de US$0,125 dólares (0,11 euros) por acción pagadero en efectivo el 24 de septiembre a los tenedores que figuren como tal al cierre de la bolsa el 10 de septiembre.

